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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط متهم مطلوب للسجن 15 سنة غيابيا في أبوقرقاص بالمنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم
ايمن رياض

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط متهم يبلغ من العمر 20 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة، بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، بعدما أصيب بكسور أثناء محاولته الهرب من القوات بالقفز بين أسطح المنازل.

وبحسب المعلومات، بدأت الواقعة عقب تحديد مكان المتهم بمدينة الفكرية، حيث تحركت قوة أمنية من مركز شرطة أبو قرقاص لضبطه تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة ضده، إلا أنه حاول الهرب عبر أسطح المنازل المجاورة.

وأثناء محاولته الفرار، وقف المتهم على منشر غسيل وسقط، ما أسفر عن إصابته بكسور في القدمين والذراع الأيمن، وكدمات متفرقة بالجسم.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، ويدعى «ف. م» ونقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحت الحراسة اللازمة.

وكشفت المعلومات أن المتهم سبق اتهامه في 21 قضية جنائية متنوعة، من بينها السرقة بالإكراه والبلطجة واستعراض القوة والخطف والتعدي بالضرب وحيازة سلاح أبيض وسرقة الهواتف المحمولة، كما تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة في قضية سرقة بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

المنيا المتهم القبض ابوقرقاص

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