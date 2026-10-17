تكلفتها 600 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا

يواصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا بمركز ديرمواس، المقامة بتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه، للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حول مكونات المشروع وموقف الأعمال، موضحة أن المحطة تُنفذ تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة استيعابية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، وعلى مساحة 42 ألف متر مربع، وتضم شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال تصل إلى 71 كيلومترًا، وخطوط طرد بطول 8 كيلومترات، وخط سيب نهائي بطول 6.3 كيلومتر وقطر 500 مم، لخدمة نحو 130 ألف نسمة بقرى دلجا وزعبرة وتوابعهما.

وأضافت أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بلغت نحو 80%، فيما وصلت نسبة التوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية إلى 70%، مع استمرار أعمال التشطيبات بمباني النوافخ والكلور والكهرباء، ومحطة رفع الحمأة الزائدة والمعادة، ومبنى الأمن والموقع العام، إلى جانب استكمال توريد وتركيب المولد وشبكات الإنارة والمهمات الفنية، ومد المواسير الرابطة بين وحدات المحطة.

ووجّه محافظ المنيا بضرورة تكثيف العمل والالتزام بمعدلات التنفيذ المحددة، مع المتابعة المستمرة لمراحل المشروع، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه الشركات المنفذة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة الخدمة وفقًا للجدول الزمني المقرر، مؤكدًا أهمية مشروعات الصرف الصحي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا شهدت تنفيذ 3199 مشروعًا لخدمة نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية و757 تابعًا بالمراكز الخمسة المستهدفة، فيما تتواصل مشروعات المرحلة الثانية بمركزي سمالوط وبني مزار، مستهدفة نحو مليون و500 ألف مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تطوير البنية الأساسية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والطرق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمناطق الريفية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد محمود، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، والمهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وعدد من مسؤولي الهيئة.