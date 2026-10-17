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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يؤكد أهمية تعزيز الوعي الأثري والسياحي لترسيخ الهوية المصرية

ندوات توعوية
ندوات توعوية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية نشر الوعي بتاريخ الحضارة المصرية العريقة بين النشء والطلاب، وتعريفهم بما تمتلكه مصر من كنوز أثرية ومقومات سياحية فريدة، بما يسهم في ترسيخ الانتماء الوطني، وتعزيز الاعتزاز بالهوية المصرية، وتنمية وعي الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على التراث الحضاري والتاريخي.

وفي هذا الإطار، نظمت إدارة السياحة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية بمدرسة صفي الدين أبو شناف، استهدفت رفع مستوى الوعي الأثري والسياحي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية المواقع الأثرية بالمحافظة، وما تحمله من شواهد تاريخية توثق عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

وتناولت الندوة أهمية الحفاظ على الآثار باعتبارها ثروة قومية وتراثًا إنسانيًا يعكس عراقة مصر ومكانتها الحضارية، إلى جانب التعريف بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها محافظة المنيا، وفي مقدمتها مناطق تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن، بما يعزز ارتباط الطلاب بتاريخ محافظتهم ويشجعهم على التعرف على معالمها الحضارية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المحافظة لنشر الثقافة السياحية والأثرية داخل المؤسسات التعليمية، وبناء وعي الأجيال الجديدة بقيمة التراث المصري، وتشجيع الطلاب على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على الآثار والتعريف بها، باعتبارهم سفراء لحضارة وطنهم وتاريخه العريق.
 

المنيا محافظ المنيا سياحه آثار

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