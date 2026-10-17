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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«المواطنة» تنشر الفن والثقافة في قريتي كوم الحاصل ودمشاو هاشم بالمنيا

برنامج المواطنة
برنامج المواطنة
ايمن رياض

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 أكتوبر الجاري، بقريتي كوم الحاصل بمركز مغاغة ودمشاو هاشم بمركز المنيا.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بقرى المحافظة، الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء والتسامح، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الأنشطة الإبداعية.

وتضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية لطلاب المدارس حول انتصارات أكتوبر المجيدة والهوية الوطنية، تناولت القيم المشتركة التي تجمع أبناء الوطن، وأهمية التعاون وتقبل الاختلاف والعمل المشترك لمواجهة التحديات، بما يسهم في بناء الوعي، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى مختلف الفئات العمرية.

وعلى الجانب الفني، شهدت الفعاليات تنظيم ورش لتعليم الرسم والمشغولات اليدوية، تضمنت تدريب الفتيات على تنفيذ مفارش بأحجام مختلفة، إلى جانب أنشطة الحكي بالعرائس، ومعرض للكتاب ضم مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، بما يتيح للأهالي فرصة التعرف على الإصدارات الثقافية والأدبية والاستفادة منها.

وتُنفذ الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة المنيا، في إطار جهود وزارة الثقافة لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الثقافية والفنية بالقرى، وتنمية المواهب، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز دور الثقافة في نشر الوعي وترسيخ قيم المواطنة والهوية الوطنية.

ويستهدف برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة تنظيم فعاليات ثقافية وفنية في 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة، بما يتيح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الأنشطة الإبداعية، واكتشاف مواهب الأطفال والشباب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز قيم الانتماء والتعايش الإيجابي.

المنيا المواطنه برنامج الثقافة محافظ المنيا

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