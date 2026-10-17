بدون إصابات.. السيطرة على حريق منزل في إحدى قرى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب في أحد المنازل مكون من طابقين أحدى قرى مركز المنيا ، وأسفر عن تفحم محتويات المنزل ، ولم يسفر عن إصابات بشرية ، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة ، بنشوب حريق في أحد المنازل بإحدى قرى مركز المنيا ، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة .

و أسفر الحريق عن تفحم محتويات شقتين بالمنزل، دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.