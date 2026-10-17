قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل الصلاة على النبي في قضاء الحوائج والرزق.. 40 جائزة فهل تعرفها؟
أمير هشام: ارتياح في الأهلي بعد تألق توفيق محمد أمام الزمالك
أحمد سليمان: الزمالك يتعرض لحملات هجوم على معتمد جمال واللاعبين
الأرصاد السعودية: 7مناطق تتعرض لـ أمطار وجريان سيول منها مكة وحائل وعسير
موعد مباراة قونيا سبور وآمد سبور في الدوري التركي
آخر تحديث .. سعر الذهب اليوم السبت 17-10-2026
عضو شعبة المواد الغذائية: تثبيت أسعار الوقود قد يخفض أسعار الغذاء
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 17-10-2026
بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف
بدون إصابات.. السيطرة على حريق منزل في إحدى قرى المنيا
نجل سليمان عيد يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة: وحشتني يا حبيبي
موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدون إصابات.. السيطرة على حريق منزل في إحدى قرى المنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
ايمن رياض

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب في أحد المنازل مكون من طابقين أحدى قرى مركز المنيا ، وأسفر عن تفحم محتويات المنزل ، ولم يسفر عن إصابات بشرية ، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة ، بنشوب حريق في أحد المنازل بإحدى قرى مركز المنيا ، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة .

و أسفر الحريق عن تفحم محتويات شقتين بالمنزل، دون وقوع خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

المنيا حريق منزل إصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام فقط من تعيينها

ترشيحاتنا

وزارة الصحة والسكان

الصحة: انتخاب مصر لتمثيل شرق المتوسط في لجنة السياسات والتنسيق لبرنامج البحث في مجال الإنجاب

محاضرات علمية بالمساجد الكبرى

بمشاركة أساتذة جامعات وخبراء ومتخصصين.. الأوقاف تعزز الوعي بمحاضرات علمية بالمساجد الكبرى عقب صلاة الجمعة

نجيب ساويرس

عايزين حاوي مش سواق.. ساويرس يطالب بتشديد إجراءات منح رخص القيادة ومواجهة المخالفين

بالصور

بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف

أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء

برج الحوت حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. ليس عليك إسعاد الجميع

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. تجنبي 6 أخطاء لمنع الضرر وخسارة المال.. لا تنخدعي بالتجارب الشخصية وكلام الإعلانات

قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها
قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها
قبل شراء منتجات العناية بالبشرة.. 6 أخطاء تجنبيها

برج الدلو حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. جرب أفكار جديدة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد