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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة مليار جنيه.. محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بلنصورة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية كبيرة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، نظرًا لدورها الحيوي في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تتطلبه من أعمال هندسية متخصصة وشبكات متكاملة، تراعي طبيعة القرى والتحديات الجغرافية والميدانية، بما يضمن كفاءة تنفيذ المشروعات واستدامة خدماتها.

جاء ذلك خلال تفقده، صباح اليوم الأربعاء، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، ضمن مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة " لمضاعفة معدلات التنفيذ والأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية بالمشروع، مشيراً إلى أن لقاءاته الدورية مع الفريق محمد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية تحرص على مناقشة نسب الإنجاز وإيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تؤثر على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه عددًا من مكونات المحطة، شملت أحواض الترسيب والتهوية ومباني التشغيل ومبنى المحولات ولوحات توزيع الجهد المنخفض، كما اطلع على معدلات تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية وموقف توريد وتركيب المعدات والتجهيزات الفنية، موجهاً بتكثيف العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة والاستفادة من طاقتها التشغيلية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عماد كدواني أن تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية والشركات المتخصصة، خاصة في ظل ما تشهده هذه المشروعات من أعمال حفر ومد وتوصيل للشبكات، ومراعاة مناسيب القرى والتعامل مع التحديات الجغرافية والميدانية، بما في ذلك الكثبان الرملية والطرق الرئيسية والكباري، فضلًا عن تنفيذ أعمال عبور الخطوط الناقلة أسفل مجرى نهر النيل، لربط القرى بالأحواض ومحطات المعالجة وضمان وصول الخدمة بالكفاءة المطلوبة. 


وأكد استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»، ورصد معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات أولًا بأول، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق مردود ملموس على مستوى الخدمات الأساسية بالقرى.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضحت خلاله أن المحطة تُقام تحت إشراف وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة تقديرية تبلغ مليار جنيه وتقام على مساحة 27 فدانًا، بطاقة تصميمية تتراوح بين 20 و40 ألف متر مكعب يوميًا، لتخدم نحو 240 ألف نسمة من أهالي 14 قرية وتوابعها بغرب مركز أبوقرقاص. 


وأضافت أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بلغت 90%، فيما وصلت نسبة التوريدات والتركيبات الكهروميكانيكية إلى 75%، ويجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات والموقع العام والسور، إلى جانب توريد وتركيب المولد وشبكات الإنارة.

المنيا محافظ المنيا ابوقرقاص محطة

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