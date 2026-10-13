لدعم صحة الأم والطفل.. ندوة توعوية حول حملة «هنتغير علشان ولادنا» بمركز سمالوط

واصل فرع المجلس القومي للسكان بالمنيا فعاليات حملة «هنتغير علشان ولادنا»، من خلال تنفيذ ندوة توعوية وطبية بالوحدة الصحية بقرية شوشة بمركز سمالوط، لدعم صحة الأم والطفل وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية، وفقًا لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة

وتناولت الندوة أهمية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل، والمباعدة بين الولادات، ومخاطر زواج الأطفال، والتعريف بالخدمات الصحية المجانية المقدمة، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على الشائعات المرتبطة بالقضايا السكانية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الممارسات الصحية السليمة. كما تضمنت الفعاليات تقديم خدمات الكشف الطبي وتركيب وسائل تنظيم الأسرة للمستفيدات.

وأوضحت أماني محمد فتحي، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بالمنيا، أن الندوة تأتي ضمن جهود الحملة للوصول إلى المواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتكثيف التوعية بصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، من خلال التكامل بين الجهات التنفيذية والصحية والدينية والمجتمعية، بما يدعم بناء أسرة واعية وقادرة على توفير الرعاية الصحية المناسبة لأبنائها.

القضايا السكنية

وشهدت الفعاليات مشاركة الوحدة المحلية بشوشة، والوحدة الصحية والرائدات الصحيات والاجتماعيات، والمجلس القومي للمرأة، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ومديرية الأوقاف من خلال إدارة أوقاف سمالوط، وإدارة خدمة المواطنين وحقوق الإنسان، ونوادي المرأة بمديرية الصحة، في إطار التعاون المشترك لتقديم التوعية والخدمات الصحية وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية.

