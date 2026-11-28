أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد لا تسمح لأي طرف بالتدخل في إجراءاتها وقراراتها السيادية، مشددًا على أن التدابير التي تتخذها الحكومة داخل الأراضي العراقية تأتي في إطار حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن وضبط الحدود.

وجاءت التصريحات ردًا على تحذيرات محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي دعا الحكومة العراقية إلى توخي الحذر في ملف الحدود، محذرًا من أن تتحول بغداد إلى أداة لتنفيذ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقل موقع «شبكة 964» العراقي عن المتحدث الحكومي قوله: إن الإجراءات العراقية تقع ضمن الحدود السيادية للبلاد، ولا ترتبط بسياسات أي دولة أخرى، في رد يعكس تمسك بغداد باستقلال قراراتها الأمنية والإدارية.

وكان مخبر قد قال إن إيران وقفت إلى جانب العراق في الظروف الصعبة، داعيًا الحكومة العراقية إلى الانتباه للتطورات المتعلقة بالحدود، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لتنفيذ سياسات تستهدف طهران.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية لتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومسارات نقل المشتقات النفطية، وإغلاق عدد من المعابر غير الرسمية، في إطار جهود مكافحة التهريب وحماية الموارد الوطنية.

كما تتزامن مع زيارة وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية طهران، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، حيث بحث المسؤولون العراقيون والإيرانيون ملفات التعاون الأمني والحدود وتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أكد العبودي أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه أو أجوائه لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران أو أي دولة مجاورة، في تأكيد على موقف بغداد الرافض لتحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.