كشف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، تفاصيل منظومة نقل وتوزيع الوقود في مصر، وإجراءات التأمين والتفتيش على سيارات نقل المواد البترولية، مؤكدًا أن هناك ضوابط محددة لضمان سلامة عمليات النقل ومنع وقوع الحوادث.

وقال مدحت يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن منظومة الوقود تبدأ من تصنيع البنزين بمختلف أنواعه وتجهيزه داخل شركات التكرير، ثم نقله عبر خطوط الأنابيب إلى مستودعات شركات التوزيع، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة مؤمنة بشكل كامل.

وأضاف أن شركات التوزيع لديها معايير محددة لعمليات الشحن والتفريغ، وفقًا لتعليمات هيئة البترول، موضحًا أن سيارات نقل الوقود تخضع للتفتيش قبل دخول المستودعات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وخلوها من أي مواد أخرى قد تتفاعل مع البنزين وتتسبب في خطورة كبيرة.

وأوضح أن كل سيارة تحصل على شهادة جودة بعد اجتياز التفتيش الكامل، تتضمن مواصفات البنزين ونوعه ولونه، إلى جانب تحديد وجهة السير والمحطة المقرر توصيل الوقود إليها.

وأشار إلى وجود نظام تتبع عبر أجهزة GPS لمراقبة حركة السيارات، ورصد أي خروج عن مسار السير المحدد، مع اتخاذ إجراءات المحاسبة الفورية.

وكشف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن الشركات الخاصة تشارك بنحو 15% من إجمالي عمليات نقل الوقود في مصر، لافتًا إلى وجود نحو 500 سيارة لنقل البنزين في القاهرة الكبرى.

وتطرق إلى مقترح تدعيم سيارات نقل الوقود من الخارج لحمايتها من الاصطدامات، موضحًا أن هذا النظام مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية.