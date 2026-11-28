يعد التوتر العرضي يعد جزءاً طبيعياً من الحياة، ولكن القلق المزمن يمكن أن يؤثر سلباً على جودة الحياة والصحة العامة.

لذا قدم موقع Verywell Mind مجموعة من الطرق العلمية المثبتة للمساعدة في تخفيف التوتر والقلق وإعادة التوازن النفسي:

ممارسة تمارين التنفس العميق



يُعد التنفس العميق من أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لتهدئة الجهاز العصبي وعندما نشعر بالقلق، يصبح تنفسنا سريعاً وسطحياً.



الطريقة الموصى بها (تقنية 4-7-8): خذ نفساً عميقاً من أنفك لمدة 4 ثوانٍ، واحبس أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ، ثم أخرج الزفير ببطء من فمك لمدة 8 ثوانٍ.

تكرار هذا التمرين لعدة دقائق يرسل إشارات للدماغ بأن الجسم في أمان.

التمارين الرياضية والحركة البدنية



النشاط البدني ليس مفيداً للجسم فحسب، بل هو مضاد طبيعي للقلق.

الرياضة تساعد على إطلاق مادة الإندورفين (هرمونات السعادة) في الدماغ، وتقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول و لا تحتاج إلى تمارين شاقة، فالمشي السريع لمدة 15 دقيقة أو ممارسة اليوغا يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حالتك المزاجية.



تطبيق استراتيجية اليقظة الذهنية



غالباً ما يغذّي القلق التفكير المفرط في المستقبل أو الندم على الماضي. تساعدك اليقظة الذهنية على إعادة عقلك إلى اللحظة الحالية.

تمرين الأبعاد الخمسة

انظر حولك وسمِ بصوت منخفض 5 أشياء يمكنك رؤيتها.. 4 أشياء يمكنك لمسها والإحساس بها.. 3 أشياء يمكنك سماعها.. شيئان يمكنك شمهما.

شيء واحد يمكنك تذوقه.

هذا التمرين يقطع سلسلة الأفكار المقلقة ويعيد تركيز حواسك.



تقليل استهلاك الكافيين والمنشطات



قد يستهين الكثيرون بتأثير المنشطات على الصحة النفسية. الكافيين الموجود في القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية يمكن أن يحاكي أعراض نوبات الهلع والقلق (مثل تسارع دقات القلب والرجفة والتوتر العصبي).

يُنصح بتقليل كمية الكافيين، خاصة في فترة ما بعد الظهر، وملاحظة ما إذا كان ذلك يحسن من مستويات القلق لديك.

الحصول على قسط كافٍ من النوم



هناك ارتباط وثيق بين قلة النوم وزيادة مستويات القلق؛ فقلة النوم تضعف قدرة الدماغ على تنظيم العواطف.

حاول الالتزام بجدول نوم منتظم، وتجنب الشاشات والهواتف الذكية لمدة ساعة على الأقل قبل موعد النوم لمساعدة عقله على الاسترخاء.

كتابة الأفكار والمشاعر



عندما تدور الأفكار المقلقة في رأسك بلا توقف، فإن كتابتها على الورق تخرجها من عقلك وتضعها أمامك بشكل ملموس، مما يسهل التعامل معها وفهم مسبباتها.



خصص 5 دقائق يومياً لكتابة ما يزعجك وما تشعر به، وكيف يمكنك التعامل مع كل نقطة بشكل عملي.