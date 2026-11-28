انتهت ‎ أحداث الشوط الأول من المباراة التي تحمع بين فريقي الزمالك والافريقي التونسي بتقدم المارد الابيض بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على ستادالقاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 26، نجح عدي الدباغ في تنفيذ تصويبة رائعة من يمين منطقة الجزاء، ولكن لن يحالفه الحظ لترتطم بالعارضة.

وشهدت الدقيقة 35 هدفاً ملغى لصالح الزمالك عن طريق أحمد شريف بداعي التسلل.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولة الأفريقي التونسي شن الهجمات وإحراز هدف التعادل في شباك الزمالك، ولكن تصدى لها دفاع المارد الأبيض، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – آدمكايد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.