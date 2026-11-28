أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات العسكرية ضد مواقع وتجمعات جماعة الحوثي في عدد من جبهات القتال، ضمن العمليات الميدانية الرامية إلى التصدي لتحركات الجماعة واستهداف تعزيزاتها ومواقعها العسكرية، وسط تصاعد المواجهات على عدة محاور داخل البلاد.

تأتي هذه التطورات في إطار عملية «فجر اليمن»، التي تنفذها القوات الحكومية اليمنية بمساندة المقاومة الشعبية وبدعم جوي، وتستهدف مواقع الحوثيين وتحصيناتهم ومخازن أسلحتهم ووسائلهم القتالية.

وحسب البيانات العسكرية اليمنية المنشورة، تتركز العمليات في جبهات محافظة تعز، إلى جانب مناطق شمال وغرب محافظة مأرب والجوف، وتمتد إلى جبهات طور الباحة والمقاطرة وكرش ومكيراس والضالع وشبوة.

وتشمل العمليات العسكرية استخدام الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمدفعية والراجمات، لاستهداف تجمعات المقاتلين ومواقع القناصة ومرابض المدفعية وخطوط الإمداد والتحركات العسكرية التابعة للحوثيين.

وفي أحدث بيان موثق بتاريخ 27 و28 نوفمبر 2026، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، تنفيذ 726 عملية استهداف، توزعت بين 23 غارة جوية و642 عملية بمدفعية الميدان و35 عملية بالطيران المسير و26 عملية بالراجمات.

وأشار البيان إلى أن العمليات أسفرت، وفق التقديرات العسكرية المعلنة، عن تحييد 121 من قيادات وعناصر الحوثيين، وتدمير وإعطاب 81 آلية ووسيلة قتالية.

وتعكس هذه البيانات استمرار التصعيد العسكري على الجبهات اليمنية، في وقت لا تزال فيه جهود التسوية السياسية تواجه تحديات كبيرة، مع استمرار المواجهات وتبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

ومن المنتظر أن تتضح بصورة أكبر نتائج العمليات الميدانية مع صدور بيانات عسكرية جديدة بشأن تطورات المواجهات وحصيلة الخسائر.