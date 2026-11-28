تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصعب المواقف والابتلاءات في حياته، مؤكدًا أن الرجوع إلى السيرة النبوية والاقتداء بالهدي النبوي يمثلان مصدرًا عظيمًا للمواساة والثبات عند التعرض للأزمات والمحن.

وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC، أن القرآن الكريم يتميز ببلاغته في عرض المواقف والأحداث واستكمال تفاصيلها، بما يساعد على فهم المعنى الكامل واستخلاص الدروس والعبر، مشيرًا إلى أن المسلم عندما يواجه أزمة أو موقفًا مؤلمًا يبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عما يشبه ما يمر به، ليتعرف على كيفية تعامله معه.

أصعب الأيام في حياة النبي

وأشار إلى أن غزوة أُحد، التي وقعت في شهر شوال من العام الثالث الهجري، كانت من أصعب الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استشهد خلالها 70 من الصحابة، من بينهم عمه حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء، الذي تعرض للتمثيل بجثمانه، وهو ما أحزن النبي بشدة، كما أصيب صلى الله عليه وسلم في رأسه وشفته ووجهه.

وأضاف أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما إذا كان قد مر عليه يوم أشد عليه من يوم أُحد، فأخبرها أن يوم الطائف كان أشد، موضحًا أن هذه المواقف تكشف حجم ما تعرض له النبي من ابتلاءات، وكيف واجهها بالصبر والثبات والتوكل على الله.

ولفت إلى أن نحو 60 آية من سورة آل عمران تناولت أحداث غزوة أُحد وما صاحبها من دروس، مؤكدًا أن من أبرز الرسائل التي تقدمها الآيات للمؤمنين ضرورة الصبر والرضا بقضاء الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا»، موضحًا أن الموت قدر مكتوب، وأن أسبابه متعددة لكن الأجل واحد.

وأكد عبد المعز أن المشاهد المؤلمة التي يراها الأحياء في الحوادث والحرائق والانهيارات لا تعني بالضرورة أن المتوفى شعر بكل ما شاهده الآخرون من أهوال، مشيرًا إلى أن حقيقة ما يشعر به الإنسان عند الموت من الأمور الغيبية التي لا يجوز الجزم بتفاصيلها دون دليل شرعي، وأن الله سبحانه وتعالى وحده يعلم حقيقة ما يمر به عباده عند قبض أرواحهم.

