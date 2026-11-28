شهدت انتخابات حزب التجمع "خناقة" خلال فرز أصوات انتخابات منصب نواب رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع بسبب عدد الأصوات الباطلة.

حيث جاء الخلاف بسبب وجود أصوات تضمنت اختيار أكثر من 4 مرشحين ، رغم أن لائحة الحزب تنص على بطلان الصوت في هذه الحالة.

انتخابات حزب التجمع

وبعد هذه الخلافات قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجمع إعادة فرز أصوات انتخابات منصب نواب رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع.

وكانت بدأت منذ قليل فرز الأصوات انتخابات حزب التجمع على منصب الأمين العام لحزب التجمع و نواب رئيس حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع عن فوز محمد سعيد برئاسة حزب التجمع.

وحصل محمد سعيد على ٢٢٤ صوت و حصل النائب عاطف المغاوري على ١٠١ صوت.

وبدأ منذ قليل فرز الأصوات في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وكان قد بدأ منذ قليل التصويت في المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع لانتخاب رئيس الحزب.

وبعد إعلان نتيجة انتخابات رئيس الحزب سيتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المركزية علي المناصب الأخري.

وكان قد اكتمل منذ قليل النصاب القانوني للمؤتمر العام التاسع لحزب التجمع.

وبدأ منذ صباح اليوم توافد أعضاء حزب التجمع لانطلاق أعمال المؤتمر العام التاسع.