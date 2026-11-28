أعلنت دائرة الجيوفيزياء التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم السبت، أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقع الزلزال على بعد 72 كيلومتراً (44 ميلاً) من بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، حسبما ذكر الفرع الإقليمي للخدمة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي الروسية “ماكس”.

وقالت الخدمة إن الزلزال شعر به سكان بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي بقوة 3 درجات.

ووقع الزلزال على اليابسة حوالي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش على عمق 189.1 كيلومترًا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن مراسلها أن الزلزال الليلي أيقظ سكان المنطقة، مضيفة أنه على الرغم من تأخر الوقت ووجود عاصفة ثلجية، فقد غادر الكثيرون شققهم وخرجوا بحثاً عن الأمان.