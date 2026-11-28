تقدم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، معربًا عن حزنه لما حدث، وداعيًا الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف جمال شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رحاب إسماعيل، أن الحادث كشف معدن الشعب المصري الأصيل، الذي ظهر في مشاهد التكاتف والتضامن، خاصة من خلال اصطفاف المواطنين في طوابير للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين.

القبضة الحديدية على سيارات النقل الثقيل

وشدد على ضرورة فرض قبضة حديدية على منظومة المرور، من خلال تحديد أماكن ومواعيد سير سيارات النقل الثقيل والتريلات، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالقواعد المرورية.

وأوضح أن مصر تمتلك قوانين قوية للغاية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في مدى صرامة تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، مؤكدًا أن تطبيق القانون بحسم يمثل ضرورة لحماية أرواح المواطنين.

التربية المرورية تبدأ من المدرسة

وأشار إلى أهمية استعادة دور المدرسة في التربية والتوعية، وتعليم الطلاب قواعد المرور والسلوكيات الصحيحة على الطرق، باعتبارها من الأساسيات التي يجب أن يتعلمها المواطن منذ الصغر.

وأكد أن الحصول على رخصة القيادة لا ينبغي أن يقتصر على مجرد القدرة على قيادة السيارة، وإنما يجب أن يعكس وعي السائق والتزامه بقواعد الطريق، بما يشمل الالتزام بالحارات المرورية والسرعات المحددة، واحترام الإشارات والرادار.

كما حذر من السلوكيات المتهورة لبعض السائقين، مثل التسابق والتجاوز بين السيارات بطريقة خطرة، مطالبًا بمواجهة تعاطي المخدرات أثناء القيادة، حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لتكرار الحوادث المأساوية.