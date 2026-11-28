قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من قطاع غزة، إن مستشفى الشفاء بمدينة غزة استقبل جثمان شهيد وعددًا من المصابين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين بالقرب من ملعب فلسطين وسط المدينة.

وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، أن الغارة استهدفت مواطنين بالقرب من نقطة مخصصة لشحن الهواتف، في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع، واضطرار السكان إلى التوجه لنقاط محددة لشحن هواتفهم، وهو أحد تداعيات الحرب الإسرائيلية.

وأوضح أن المشهد في قطاع غزة يشهد تشييع الشهداء، بعد استشهاد 8 فلسطينيين جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن من أبرز التطورات الميدانية الخطيرة استهداف اثنين من حراس الأمن بمستشفى تابع لمؤسسة «أطباء بلا حدود»، غرب مدينة غزة، خلال الليلة الماضية.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانًا زعم فيه استهداف اثنين من عناصر المقاومة، مدعيًا أنهما يعملان داخل المؤسسة، في حين نفت المؤسسة هذه المزاعم، مؤكدة أن الشابين يعملان لديها منذ فترة طويلة، وأن المؤسسات الدولية تجري عادةً تحريات أمنية بشأن العاملين بها.

وتابع أبو كويك أن ثلاثة شبان استشهدوا أيضًا خلال الليلة الماضية، في أقصى المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، مشيرًا إلى أن جثامينهم شُيّعت.

