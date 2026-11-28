قال العميد فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن المقترح الفرنسي بشأن مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» يتضمن انسحابًا تدريجيًا للقوات على مدار ستة أشهر، بهدف تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولايتها بنهاية العام الجاري.

وأضاف «عرب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المقترح ينص على استمرار العناصر التي ستبقى خلال المرحلة الانتقالية في تنفيذ بعض مهام القوات الدولية، ومن بينها المراقبة والتنسيق ومنع الاحتكاك بين لبنان وإسرائيل، بما يضمن انتقالًا منظمًا للمهام، مع الإبقاء على بعض قدرات «يونيفيل» للتنسيق والاتصال مع الجيش اللبناني.

وأوضح أن الصيغة النهائية للمقترح لم تتبلور حتى الآن، مشيرًا إلى أن فرنسا تعمل على تسويق هذا التصور لتجنب استخدام حق النقض «الفيتو» من جانب إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن الصيغة المطروحة تتضمن جدولة انسحاب قوات «يونيفيل» بصورة تدريجية، بما يمدد فترة بقائها، مع استمرار القوات المتبقية في أداء مهامها لمنع حدوث فراغ أمني، لافتًا إلى أن موعد الانسحاب النهائي قد يُمدد ستة أشهر أو ربما أكثر.