تنطلق اليوم، السبت، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2026، التي تستضيفها السنغال بمدينة سالي خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات أفريقية تتنافس على اللقب القاري وبطاقتي التأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية 2027.

وتشهد منافسات اليوم الأول مشاركة مصرية مميزة على مستوى التحكيم، بوجود الحكمين المصريين هاني خيري وخالد السيد ضمن طاقم الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الافتتاحية للبطولة، في تأكيد جديد على حضور التحكيم المصري في المحافل القارية والدولية.

وتفتتح البطولة بمواجهة تجمع بين منتخبي موزمبيق وأنجولا ، قبل أن يلتقي منتخب السنغال، صاحب الأرض وحامل اللقب، مع نظيره الغاني في الرابعة والنصف مساءً، في إطار منافسات المجموعة الأولى.