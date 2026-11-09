منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية بفوزه على موريتانيا 6-5

توج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها مصر في مدينة بورسعيد، بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 6-5، في المباراة النهائية اليوم الإثنين على ملعب "بورتو سعيد".

وحصد المنتخب المغربي لقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية لأول مرة في تاريخه، وذلك في النسخة الخامسة من البطولة.

وكان منتخب المغرب قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على منتخب مصر أمس الأحد بنتيجة 3-2، في إطار الدور نصف النهائي للمسابقة، فيما صعد منتخب موريتانيا للنهائي بعد تغلبه على نظيره اللبناني بنتيجة 5-3.

وأصبح المنتخب المغربي، المنتخب الرابع الذي يتوج بلقب كأس العرب لكرة القدم الشاطئية، وذلك بعد منتخب ليبيا الذي توج بالنسخة الأولى عام 2008، ومنتخب السعودية بطل نسخة 2010، ومنتخب مصر الذي يملك لقبين في نسختي 2014 و2023.