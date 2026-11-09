قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات جمركية بــ 60 مليار دولار.. الصين تمدد الهدنة التجارية مع أمريكا شهرين
بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم
مفتي الجمهورية: الأسرة كيان متماسك وحصن لحماية هوية الأمة في عصر الذكاء الاصطناعي
محمد شيرين عن أحمد الزند: كان أسد القضاة وعاشقًا للقضاء ودافع عن استقلاله وكرامة رجاله
نيويورك تايمز: مادورو يقضي وقته داخل السجن في قراءة القرآن والإنجيل
شيرين فهمي يكشف عن سر استمرار قضية كنيسة كرداسة أمام القضاء حتى الآن
إيران: إخراج اليورانيوم المخصب من طهران غير مطروح إطلاقًا
قبل أحداث يناير.. محمد شيرين يكشف تفاصيل تقارير رُفعت إلى رئيس الجمهورية
الاتحاد العراقي يكشف حقيقة التفاوض مع حسام حسن
أزمة دبلوماسية بين الإتحاد الأوروبي والجزائر بعد تقارير عن نشر الأخيرة قوات عسكرية في النيجر
أمين "التعاون الإسلامي" يُعرب عن تعازيه لمصر إثر حادث تصادم قطارين بمحافظة الجيزة
مبارك كان يرد بـ«أفندم» ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. شيرين فهمي يكشف كواليس مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تخفيضات جمركية بــ 60 مليار دولار.. الصين تمدد الهدنة التجارية مع أمريكا شهرين

أمريكا والصين
أمريكا والصين
محمد على

قررت الصين تمديد الهدنة التجارية مع أمريكا لمدة شهرين إضافيين بعدما قالت إنها ستواصل تعليق بعض الإجراءات التجارية، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

كان من المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، غدًا الثلاثاء. 

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الثالثة هذا العام، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي ستعقد في الصين الأسبوع المقبل.

حزمة تخفيضات للرسوم الجمركية بقيمة 60 مليار دولار

وبعد القمة، التي عقدت في سبتمبر بين ترامب وشي في واشنطن، اقترح الجانبان تبادل حزمة تخفيضات للرسوم الجمركية بقيمة 60 مليار دولار، من بينها 17 مليار دولار تقريبا قيمة منتجات زراعية أمريكية استوردتها الصين في عام 2024، إلا أن هذه الخطة لم تُعتمد بشكل نهائي بعد.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في سبتمبر إن التمديد لمدة شهرين سيمنح الجانبين “مزيدا من الوقت لنعرف ما الذي يمكن أن نفعله على الصعيد الاقتصادي”.

أكد مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) استمرار تعليق رسوم بنسبة 24 بالمئة على واردات أمريكية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة 0501 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء، لكن الرسوم البالغة 10 بالمئة ستظل سارية.

قالت وزارة التجارة الصينية إنه سيتم تمديد الإعفاءات من تنفيذ ضوابط تصدير بعض المعادن الحيوية والتقنيات ذات الصلة حتى 10 يناير 2027.

ذكرت الوزارة أن إجراءات تؤثر على 11 شركة أمريكية مدرجة على القائمة الصينية للكيانات غير الموثوق بها و16 شركة مدرجة على قائمة قيود التصدير ستظل معلقة حتى 10 يناير كانون الثاني 2027.

قالت وزارة النقل الصينية إنه سيتم تمديد تعليق رسوم موانئ خاصة مفروضة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة حتى التاريخ نفسه.

الولايات المتحدة والصين ترامب وشي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين وأمريكا ترامب شي واشنطن الحرب التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر

ترشيحاتنا

مدير عام "الصحة العالمية"

مدير عام الصحة العالمية من كوب31: التغير المناخي أزمة صحية تحدث الآن

معرض الكويت الدولي للكتاب

انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب الـ49 في 18 نوفمبر الجاري تحت شعار "نقرأ.. ونرتقي"

ترامب

ترامب التصريح وعكسه بعد أيام.. استمرار دعم إسرائيل لن يتوقف

بالصور

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

من غير فرن.. طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة في دقائق

كيكة البسكويت
كيكة البسكويت
كيكة البسكويت

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد