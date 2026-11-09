تخفيضات جمركية بــ 60 مليار دولار.. الصين تمدد الهدنة التجارية مع أمريكا شهرين

قررت الصين تمديد الهدنة التجارية مع أمريكا لمدة شهرين إضافيين بعدما قالت إنها ستواصل تعليق بعض الإجراءات التجارية، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

كان من المقرر أن تنتهي الهدنة التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، غدًا الثلاثاء.

من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الثالثة هذا العام، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) التي ستعقد في الصين الأسبوع المقبل.

حزمة تخفيضات للرسوم الجمركية بقيمة 60 مليار دولار

وبعد القمة، التي عقدت في سبتمبر بين ترامب وشي في واشنطن، اقترح الجانبان تبادل حزمة تخفيضات للرسوم الجمركية بقيمة 60 مليار دولار، من بينها 17 مليار دولار تقريبا قيمة منتجات زراعية أمريكية استوردتها الصين في عام 2024، إلا أن هذه الخطة لم تُعتمد بشكل نهائي بعد.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في سبتمبر إن التمديد لمدة شهرين سيمنح الجانبين “مزيدا من الوقت لنعرف ما الذي يمكن أن نفعله على الصعيد الاقتصادي”.

أكد مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) استمرار تعليق رسوم بنسبة 24 بالمئة على واردات أمريكية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة 0501 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء، لكن الرسوم البالغة 10 بالمئة ستظل سارية.

قالت وزارة التجارة الصينية إنه سيتم تمديد الإعفاءات من تنفيذ ضوابط تصدير بعض المعادن الحيوية والتقنيات ذات الصلة حتى 10 يناير 2027.

ذكرت الوزارة أن إجراءات تؤثر على 11 شركة أمريكية مدرجة على القائمة الصينية للكيانات غير الموثوق بها و16 شركة مدرجة على قائمة قيود التصدير ستظل معلقة حتى 10 يناير كانون الثاني 2027.

قالت وزارة النقل الصينية إنه سيتم تمديد تعليق رسوم موانئ خاصة مفروضة على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة حتى التاريخ نفسه.