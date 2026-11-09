ترامب التصريح وعكسه بعد أيام.. استمرار دعم إسرائيل لن يتوقف

كشفت صحف عبرية تابعة للكيان الإسرائيلي، عن أن واشنطن وتل أبيب تتفاوضان بشأن اتفاق جديد للمساعدات، يتراجع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته السابقة.

ووفق ما ذكرت الصحف، فإنه يجري إعداد ترتيبات لا تنص على وقف فوري للمساعدات، وإنما على تقليصها تدريجيا خلال خمس سنوات بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.

وقالت الصحف إن إسرائيل تسعى إلى إتمام الاتفاق قبل تولي الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه في يناير المقبل، خشية مواجهة عقبات سياسية تؤثر على استمرار المساعدات.

وانتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في الكونجرس من حزب الرئيس الجمهوري ترامب، في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبرالجاري.

من المتوقع أن تنخفض قيمة المساعدات المباشرة إلى النصف تقريبًا، عبر تقليص مدتها المعتادة من 10 سنوات إلى 5 سنوات بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.

أكدت الصحف أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل "لن تتوقف بشكل فوري"، خلافا لتصريحات سابقة لترامب، ويُتوقع أن تنخفض قيمة المساعدات المباشرة إلى النصف تقريبًا، عبر تقليص مدتها المعتادة من 10 سنوات إلى 5 سنوات بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.

وستتوقف المساعدات العسكرية المباشرة تماما بانتهاء السنوات الخمس، بينما يُتوقع زيادة التمويل الأمريكي المخصص للتطوير المشترك لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، من مستواه الحالي البالغ 500 مليون دولار سنويا إلى مبلغ لم يحدد بعد.

