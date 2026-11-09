عون يبحث مع الصليب الأحمر الدولي الأوضاع الإنسانية في لبنان ويدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة تكثيف التحرك الإنساني والدولي لحماية المدنيين في لبنان، ولا سيما في المناطق الجنوبية، مشدداً على أهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لعودة السكان إلى قراهم ومنازلهم بأمان.

جاء ذلك خلال استقبال عون رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أغنيس دور، ومنسق الأنشطة الإنسانية في البعثة شوقي أمين الدين، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإنسانية في لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتزايد الاحتياجات الإنسانية للسكان، خصوصاً في المناطق الجنوبية.

وشدد الرئيس اللبناني على أهمية استمرار حضور المنظمات الإنسانية الدولية وتعزيز دورها في الاستجابة للأزمة، داعياً إلى مواصلة الدعم الدولي للبنان وتطوير برامج إنسانية مستدامة من شأنها مساعدة المجتمعات المتضررة وتعزيز قدرتها على الصمود.

كما دعا إلى تكثيف الجهود الدولية لتوفير المساعدات الضرورية للمتضررين، ومساندة السكان في المناطق التي تعرضت للاعتداءات، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة إلى بلداتهم وقراهم واستعادة حياتهم الطبيعية.