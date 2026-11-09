الاتحاد العراقي يكشف حقيقة التفاوض مع حسام حسن

نفى أحمد الموسوي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، وجود أي مفاوضات مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتولي تدريب منتخب العراق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأمر لم يُطرح من الأساس.

منتخب العراق

وقال الموسوي، في تصريحات نقلها الإعلامي عبدالناصر زيدان عبر برنامج "ستاد مصر" ويذاع على قناة "Modern MTI": "حسام حسن لم يرفض أي حديث معه بشأن تدريب منتخب العراق، لأن الأمر لم يُعرض عليه من الأساس، ولم تجرِ أي مفاوضات بين الاتحاد العراقي والكابتن حسام حسن".

وأضاف: "لم يحدث أي تفاوض من جانبنا للتعاقد مع الكابتن حسام حسن، وكل الأخبار المتداولة في هذا الشأن لا أساس لها من الصحة".