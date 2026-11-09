سلطنة عمان تفوز بمنصب نائب رئيس فريق اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح

أعلنت منظمة الصحة العالمية انتخاب سلطنة عُمان لمنصب نائب رئيس مكتب الفريق الحكومي الدولي المعني باتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، ممثلةً في الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وذلك في إطار مشاركتها الفاعلة في أعمال منظمة الصحة العالمية وإسهاماتها في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة التأهب للجوائح والاستجابة لها.

يأتي انتخاب سلطنة عُمان في ضوء الخبرات التي يتمتع بها الدكتور أحمد المنظري في مجالات الحوكمة الصحية والتنظيم الصحي والتعاون الصحي الدولي، إلى جانب مشاركاته في أعمال منظمة الصحة العالمية.

يُمثّل هذا الانتخاب إقليم شرق المتوسط في مكتب الفريق العامل الحكومي الدولي، ويسهم في مواصلة أعمال الفريق ومفاوضاته المتعلقة بوضع الملحق الخاص باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح.

ويشارك وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي العمانية في أعمال الاجتماع التاسع للفريق، الذي يُعقد بمقر منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري، متوليًّا المهام والمسؤوليات المرتبطة بمنصب نائب رئيس المكتب، والمشاركة في الاجتماعات والمناقشات ذات الصلة.

وكانت سلطنة عُمان قد أكّدت دعمها لاعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، وأشادت بالجهود التي بذلتها المنظمة والدول الأعضاء للتوصّل إلى توافق دولي بشأنها، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، التي عُقدت في جنيف في مايو 2026.

يُذكر أن الفريق العامل الحكومي الدولي يُعدّ هيئة فرعية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لمواصلة العمل على اتفاقية المنظمة بشأن الجوائح، التي اعتُمدت في مايو 2025، بهدف تعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها على المستوى العالمي.

ويعمل الفريق منصةً للدول الأعضاء للتعاون في صياغة التفاصيل التشغيلية للاتفاقية، بما يسهم في إعداد إطار دولي ملزم قانونًا، يهدف إلى جعل العالم أكثر أمانًا وإنصافًا في مواجهة الجوائح المستقبلية.



