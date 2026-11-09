اتبسطوا.. الأعمال جابت نتيجة| أول تعليق من يارا تامر بعد طلاقها من مسلم

أعلنت يارا تامر انفصالها رسمياً عن المطرب مسلم، وذلك بعد إعلان الأخير طلاقهما عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، بعد زواج استمر لعدة سنوات.

وعلقت يارا تامر على خبر انفصالها عن مسلم، من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «تم الطلاق، كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله، اتبسطوا الأعمال جابت نتيجة، حسبي الله ونعم الوكيل».

وكان المطرب مسلم أعلن انفصاله رسمياً عن زوجته يارا تامر، من خلال رسالة نشرها عبر خاصية «الاستوري» على حسابه بموقع «إنستجرام»، قال فيها: «تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسمياً، وأتمنى التوفيق في حياتها وربنا كريم».

وفي سياق آخر، طرح المطرب مسلم مؤخراً فيديو كليب أغنيته الجديدة «واحشاني»، عبر موقع يوتيوب ومختلف المنصات الرقمية ومحطات الراديو، وهي الأغنية التي تحمل اسم ألبومه الجديد، الذي بدأ طرح أغنياته في مارس الماضي.

وتعد «واحشاني» الأغنية السادسة من ألبوم مسلم، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة بألوان وأنماط موسيقية مختلفة، وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج عمر زكي.

