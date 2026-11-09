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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يعلن تضامنه مع مصر ويعزي أسر ضحايا حادث قطاري العياط

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى مصر، حكومةً وشعباً، إثر حادث تصادم القطارين الذي وقع بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر الأحد، إنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلةً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية تضامن جمهورية السودان الكامل مع مصر في هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلامة والاستقرار.

وشهدت قرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد ، حادث تصادم بين قطارين، الجيزة-الفيوم، وخط القاهرة - أسوان، أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين، وسط تحركات عاجلة من أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 114 مصابًا، تم نقل 72 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، و7 مصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات، منها 3 بمستشفى الواسطى المركزي، و4 بمستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن 7 وفيات، من بينهم حالتان بمستشفى الواسطى، وحالة بمستشفى أطفيح، وجثمان فى موقع الحادث.

وأكدت وزارة الصحة استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، معربة عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

محافظة الجيزة حادث تصادم القطارين حادث قطاري العياط السودان يعلن تضامنه مع مصر وزارة الخارجية السودانية

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