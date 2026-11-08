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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يبحث مع الصحة الصينية دعم مستشفيات فلسطين والسودان واليمن

المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية
المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية
الديب أبوعلي

بحث نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور تشنغ تشه، نائب وزير الصحة بجمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في المجال الصحي، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتدريب الطبي، في ظل التحديات الصحية التي تواجه المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده الجانبان اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقب افتتاح المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، والذي يُعقد على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة.

دعم المستشفيات في فلسطين 

وشهد اللقاء الإشادة بمستوى التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، لا سيما المجال الصحي، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن الموضوعات الصحية في ظل التحديات الدولية الراهنة.

من جانبه، أعرب نائب وزير الصحة الصيني عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية في المجال الصحي، بما يشمل تدريب الكوادر الطبية والصحية العربية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة.

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع الصحية في كل من فلسطين والسودان واليمن، وما تواجهه هذه الدول من تحديات، في مقدمتها نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، والحاجة إلى بناء المستشفيات والمراكز الطبية، أو تقديم الدعم للمستشفيات القائمة بالفعل، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

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