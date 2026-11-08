عموتة يفتح ملف صفقات يناير في الأهلي.. واثنين على طاولة الإدارة | خاص

تعقد إدارة الكرة بالنادي الأهلي جلسة مرتقبة مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لبحث احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في شهر يناير.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن هناك اجتماعًا سيجمع عموتة بمسؤولي إدارة الكرة، لمناقشة خطة تدعيم الفريق، والاستقرار على أولويات التعاقدات، إلى جانب ترتيب أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح المصدر ، أن الجلسة ستركز في المقام الأول على ملف الصفقات الجديدة، على أن يتم تأجيل مناقشة أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق إلى وقت لاحق.

وحدد عموتة احتياجاته الفنية، مطالبًا بالتعاقد مع لاعب في خط وسط، إلى جانب مدافع، من أجل تعزيز صفوف الأهلي ومعالجة بعض أوجه النقص في تشكيل الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

وفي سياق متصل، غادر المدير الفني المغربي القاهرة متجهًا إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، بعدما منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب الفوز على السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، على أن يعود الفريق إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

ويستعد الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة قوية أمام بيراميدز، يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويتصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، بينما يطمح الفريق السماوي إلى الابتعاد بالصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

ويأتي توقف المنافسات المحلية خلال الفترة الحالية بسبب ارتباط منتخب مصر بخوض مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.