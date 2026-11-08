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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب السويحلي الليبي،: أهلي طرابلس مع حسام البدري يقدم كرة مميزة

نور الدين
نور الدين
حسام الحارتي

تحدث نور الدين القليب، لاعب فريق السويحلي الليبي، عن المستوى الذي يقدمه أهلي طرابلس تحت قيادة المدرب المصري حسام البدري، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة قوية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أحد أبرز المنافسين في سباق الدوري الليبي.

وقال القليب في تصريحات صحفية، إن أهلي طرابلس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ونجح الجهاز الفني في توظيف إمكانياتهم بالشكل المناسب، وهو ما انعكس على أداء الفريق ونتائجه خلال المباريات الماضية، خاصة في ظل المنافسة القوية بين أندية المسابقة.

وأضاف أن الفريق يقدم كرة قدم منظمة، ويظهر تأثير العمل الفني لحسام البدري في طريقة التحرك داخل الملعب والتعامل مع المنافسين، إلى جانب قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات الفنية خلال المباريات.

وأشار لاعب السويحلي إلى أن تصدر الدوري يمنح أهلي طرابلس دفعة معنوية مهمة، لكنه شدد على أن المنافسة على اللقب تحتاج إلى الاستمرارية والحفاظ على التركيز طوال الموسم، في ظل رغبة أكثر من فريق في الوصول إلى منصة التتويج.

ويعد نور الدين القليب من اللاعبين الذين خاضوا تجارب متعددة في الكرة الليبية، حيث بدأ مسيرته مع السويحلي، قبل الانتقال إلى الأهلي طرابلس عام 2022، وحقق معه لقب الدوري الليبي مرتين وكأس ليبيا 2023، ثم خاض تجربة احترافية مع النجم الساحلي التونسي، قبل أن يعود إلى السويحلي في فبراير 2026، ويلعب القليب في مركز الوسط الهجومي وصناعة اللعب، كما يجيد المشاركة في مركز الجناح الأيسر.

السويحلي الليبي حسام البدري الدوري الليبي

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