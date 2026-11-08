وزير الصحة: إنشاء وتطوير مراكز محاكاة متقدمة لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير منظومة التدريب الطبي وتأهيل الكوادر الصحية، من خلال التوسع في إنشاء مراكز المحاكاة الطبية المتطورة، بما يتيح للأطباء اكتساب المهارات العملية وفق أحدث النظم التدريبية العالمية.

إنشاء وتطوير مراكز محاكاة

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن هناك توجيهات بإنشاء وتطوير مراكز محاكاة متخصصة لدعم قدرات التدريب الطبي سنويًا، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مركز محاكاة جديد بمدينة العلمين الجديدة على طريق العين السخنة، وفق ما ورد في كلمته.

وأضاف أن الاستثمار في التدريب العملي والتأهيل المستمر يمثل عنصرًا أساسيًا في إعداد أطباء قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة والتطورات المتلاحقة في الممارسات الطبية.