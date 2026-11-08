وزير الصحة: ارتفاع عدد كليات الطب إلى 70 كلية بحلول 2027

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن عدد كليات الطب في مصر شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 18 كلية عام 2014، لتصل إلى 70 كلية بحلول عام 2027 وفقا للمتوقع.

كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن هذه الزيادة تشمل كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الدولية، إلى جانب كلية الطب بالقوات المسلحة.

وأشار إلى ارتفاع أعداد خريجي كليات الطب سنويًا من نحو 6 آلاف طبيب عام 2014 إلى نحو 27 ألف طبيب متوقعًا عام 2027، مع توقع وصول العدد إلى نحو 30 ألف طبيب بحلول عام 2030.

تطوير منظومة التدريب والتأهيل

وشدد على أهمية مواكبة هذه الزيادة من خلال تطوير منظومة التدريب والتأهيل والتعليم الطبي المستمر، لضمان إعداد كوادر طبية قادرة على تلبية احتياجات المنظومة الصحية.