وزير الصحة: مصر حققت إنجازات دولية في القضاء على 7 أمراض والسيطرة عليها

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر حققت إنجازات دولية بارزة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض، من خلال الحصول على إشهادات دولية تتعلق بالخلو من عدد من الأمراض والسيطرة عليها.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن هذه الإنجازات شملت شلل الأطفال، والحصبة الألمانية، والحصبة، والملاريا، والتراكوما، والتهاب الكبد الفيروسي، والفلاريا.

وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود متكاملة في مجالات الوقاية والتطعيمات والترصد الوبائي والكشف المبكر، إلى جانب المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي.

تطور قدرات المنظومة الصحية

وأكد أن ما تحقق يعكس تطور قدرات المنظومة الصحية المصرية، وحصولها على إشادات وشهادات دولية في عدد من ملفات الصحة العامة.