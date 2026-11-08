مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستنكر تكرار وتصاعد هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومساساً بحرمة المقدسات الدينية، وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى فرض تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى المبارك أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني القائم، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة والحيلولة دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.