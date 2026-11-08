محافظ المنوفية يكرم الدكتور محمد سلامة في ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

شهدت فعاليات ختام بطولة الجمهورية الثانية للرواد والرائدات لتنس الطاولة، تكريم الدكتور محمد سلامة، وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، تقديرًا لجهوده ودوره في دعم وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية بالمحافظة.

وقام اللواء أركان حرب عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بإهداء درع التكريم للدكتور محمد سلامة، بحضور النائب سليمان خليل، رئيس منطقة المنوفية لتنس الطاولة.

من جانبه، تقدم الدكتور سمير كرم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، بخالص التهنئة للدكتور محمد سلامة بمناسبة هذا التكريم، مشيدًا بجهوده الملموسة وتعاونه المستمر، ومؤكدًا أن هذا التقدير يعكس نجاح منظومة العمل الجماعي داخل المديرية.

وأقيمت البطولة بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، بتنظيم منطقة المنوفية لتنس الطاولة، وتحت مظلة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة فوق 30 عامًا، يمثلون عددًا من المحافظات والأندية على مستوى الجمهورية.