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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ34 قرية بـ 8 مراكز

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 34 قرية، بمراكز " طما ـ المنشاة ـ طهطا ـ سوهاج ـ جهينة ـ ساقلتة ـ والبلينا ـ والمراغة "، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التنمية العمرانية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتيسير إجراءات التخطيط والتنمية بالمراكز والقرى.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعداد وتحديث الأحوزة العمرانية لجميع قرى ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مقترحات تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وإرسالها إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمراجعتها والعرض على اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية لاعتمادها.

وأضاف المحافظ أن اللجنة الدائمة اعتمدت حتى الآن تحديث الأحوزة العمرانية لـ146 قرية بمراكز سوهاج، والمراغة، ودار السلام، وطهطا، وأخميم، وجهينة.

كما تم اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لمدن ساقلتة، وأخميم، وطهطا، والمنشاة، وجارٍ استكمال تحديث الأحوزة العمرانية لباقي قرى ومدن المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للانتهاء من اعتماد باقي الأحوزة العمرانية للقرى، وإرسالها تباعًا إلى المحافظة، تمهيدًا لإخطار الوحدات المحلية بها فور ورودها، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية، وإنهاء العديد من الإجراءات التخطيطية والتنظيمية بالمحافظة.

وجاءت القرى الـ 34 التي تم اعتماد تحديث أحوزتها العمرانية  كالتالي:
• مركز طما: الرياينة المعلق، الحسنة، والحسامدة، الحديقة، المدمر، كوم السعادة، سليم، الهيشة، سلامون، السكساكة، جزيرة طما، العتامنة، كوم العرب. 
• مركز المنشاة: كوم بدار، الرويهب، الزوك الشرقية، الحريزات الشرقية، والحريزات الغربية، البواريك، الباجية بالشيخ يوسف. 
• مركز طهطا: حاجر مشطا، الصوالح، بنهو، الحريدية البحرية.
• مركز سوهاج: القرامطة غرب، عرابة أبو الدهب، نجع تمام.
• مركز جهينة: الطليحات، النزة البحرية.
• مركز ساقلتة: الطوايل الغربية، بني واصل. 
• مركز البلينا: برديس. 
• مركز المراغة: العمور.

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