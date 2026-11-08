وزير الصحة: شراكات دولية مع مؤسسات طبية وجامعات عالمية لتأهيل الأطباء المصريين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية والجامعات العالمية، بهدف نقل الخبرات الدولية وتطوير قدرات الأطباء المصريين ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

التعاون مع جامعة هارفارد وعدد من الجامعات

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن التعاون يشمل مؤسسات طبية دولية، من بينها مستشفى جوستاف روسي، ومجموعة مستشفيات سان دوناتو، ومستشفيات وجامعات بفيينا، إلى جانب التعاون مع جامعة هارفارد وعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن هذه الشراكات تستهدف تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات، وإتاحة فرص التدريب للأطباء داخل مصر وخارجها، بما يسهم في إعداد كوادر طبية قادرة على مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مختلف التخصصات.