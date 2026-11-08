خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن خروج إمام عاشور من حسابات علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلال المعسكر المقبل.

وأضاف المصدر أن إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر فى قائمة منتخب مصر لمباراتي مالاوي بسبب عدم مشاركته فى مباريات الأهلي الأخيرة وتذبذب أداؤه منذ بداية الموسم الحالي.

ابتعد إمام عاشور عن حسابات الحسين عموته المدير الفني الفترة الأخيرة بسبب ضعف مستواه وظهوره بشكل ضعيف خلال المباريات السابقة.

كواليس علي ماهر مدربا لمنتخب مصر

كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل وكواليس اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للجهاز الفني السابق، كما تحدث عن أسماء المدربين الذين دخلوا دائرة الترشيحات، وحقيقة موقف محمد صلاح قائد الفراعنة من التغييرات الأخيرة داخل المنتخب.

وقال أبو زهرة، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن علي ماهر يستحق الحصول على فرصة قيادة منتخب مصر، بعدما قدم مستويات مميزة وأعمالًا ناجحة خلال مشواره التدريبي في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الاتحاد يأمل في تحقيق المدير الفني الجديد نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار رحيل الجهاز الفني السابق لم يكن تقليلًا من قيمة العمل الذي قدمه أفراده، مشيرًا إلى أن الظروف التي مر بها المجتمع المصري كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ قرار إنهاء المهمة.

وكشف أبو زهرة أن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر شهدت وجود ثلاثة أسماء، هي حسام البدري ومؤمن سليمان وحسين عبد اللطيف، قبل الاستقرار في النهاية على اختيار علي ماهر لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المدير الفني الجديد تمسك باختيار أفراد جهازه المعاون بنفسه، وهو ما وافق عليه الاتحاد، لافتًا إلى أن المفاوضات الأولية لم تشهد مناقشة التفاصيل المالية أو مدة التعاقد.

وأشار إلى أن الاتحاد كلف خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بالتفاوض مع علي ماهر بشأن المقابل المالي ومدة العقد، إلى جانب الاتفاق على الأهداف المطلوبة منه، في ظل الاستعدادات الجارية لتحديد قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي.

