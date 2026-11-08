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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف ملامح قائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر.. وموقف إمام عاشور وناصر ماهر

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن توقعاته لأولى مهام علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بشأن قائمة منتخبنا الوطني في معسكر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن قائمة معسكر نوفمبر رسميًا اليوم الأحد 8 من الشهر الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي على «أون سبورت إف إم»: «علي ماهر مش هيغير كتير في قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر الجاري عن الأسماء اللي كان بيضمها حسام حسن».

وأضاف: «اعتقد هيبقى في تغيير وحيد في حراسة المرمى، هو هيضم مصطفى شوبير والمهدي سليمان، وممكن محمد علاء سيستمر لأنه حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا»

وتابع: «علي ماهر من المعجبين جدًا بـ ناصر ماهر، كان لاعب معاه في ناشئين الأهلي، وقدم مردود جيد مع الزمالك وبيراميدز حاليًا، فمن الممكن أن يكون متواجد، وممكن نشوف الونش».

وتابع: «موقف إمام عاشور مش محسوم لحد دلوقتي على الرغم من إنه كان موجود في قائمة المنتخب لو حسام استمى، فهل غيابه للمباراة الرابعة على التوالي مع الأهلي هيأثر؟ ممكن ده يحصل وممكن لأ
 


 

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