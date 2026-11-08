قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق اللسان

الجامع الازهر
الجامع الازهر
إيمان طلعت

يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر اليوم الاحد، لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "عجائب الرحمن في خلق اللسان..رؤية طبية" وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد العزيز، رئيس قسم التفسير بكلية  أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر،  والدكتور أحمد سليم، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعميد كلية الطب الأسبق بجامعة الأزهر، ويدير الحوار أبو بكر عبد المعطي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

 وجوه الإعجاز في خلق اللسان

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق اللسان اليوم
وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر، إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، ما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر الجامع الأزهر وجوه الإعجاز في خلق اللسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

إعادة الهيكلة

تعيينات جديدة في الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية وتثير الجدل

القوات المسلحة اليمنية

القوات اليمنية تنفذ أكثر من 990 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال آخر 24 ساعة

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع G7

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد