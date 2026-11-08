اليوم.. ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق اللسان

يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر اليوم الاحد، لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "عجائب الرحمن في خلق اللسان..رؤية طبية" وذلك بحضور الدكتور رمضان عبد العزيز، رئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر، والدكتور أحمد سليم، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعميد كلية الطب الأسبق بجامعة الأزهر، ويدير الحوار أبو بكر عبد المعطي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وجوه الإعجاز في خلق اللسان

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق اللسان اليوم

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر، إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، ما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.