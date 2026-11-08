قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني لطرابزون في الدوري التركي
ميسي يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي
الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
الدوري التركي.. «فاجنر بينا» يفتتح التسجيل لـ طرابزون أمام ألانيا سبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: من علم أن الله مالك الملك هان عليه كل ما في يده وتعلق قلبه بمن في يده كل شيء

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إننا نقرأ في صلواتنا في اليوم والليلة قوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. 

واضاف أن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بأنه مالك ذلك اليوم العظيم، وأن الملك كله له، وأن ما في أيدي الخلق إنما هو ملك محدود زائل.

وقال سبحانه: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

فالله سبحانه هو مالك الملك على الحقيقة؛ يعطي من يشاء، وينزع ممن يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، ولا يخرج شيء عن قدرته وتصرفه.

أما ما يملكه الإنسان في الدنيا، فهو ملك محدود ومقيد ومخلوق، ينتقل إليه بالبيع أو الهبة أو الميراث أو غير ذلك، ويزول عنه بالموت أو الفقد أو الانتقال إلى غيره.

فإذا استقر معنى ﴿مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ في قلب المؤمن، أورثه الخضوع والخشوع والافتقار إلى الله، وأبعده عن وَهْمِ الاستغناء والتكبر بما في يده.

الإنسان لا يملك لنفسه اي شيء 

فالإنسان لا يملك لنفسه موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ولا يملك أن يحفظ ما في يده إن أراد الله زواله عنه.

ولهذا نهى الإسلام الإنسان عن التطلع إلى مقام الكبرياء والعظمة؛ فقد قال النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ».

فالملك يدل على السلطان والحكم، والمالك يدل على تمام التصرف في المملوك، وقد جمع الله سبحانه المعنيين على وجه الكمال.

قال تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وقال سبحانه: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾.

فهو سبحانه المالك والملك؛ له الخلق، وله الأمر، وله الحكم، وله التصرف المطلق.

وأما البشر فقد يُوصف أحدهم بأنه مالك لما في يده، أو ملكٌ على قومه، لكن ملكه محدود، وسلطانه مقيد، ولا يملك الناس ولا أرواحهم ولا مصائرهم.

ولهذا نهى النبي ﷺ عن التسمي بـ«ملك الأملاك»، فقال: «أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ».

فملك الملوك على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى.

ومن آثار الإيمان بأن الله مالك الملك أن يدرك الإنسان أن له سبحانه الخلق والأمر؛ فهو الذي خلق، وهو الذي شرع، وهو الذي بيَّن لعباده كيف يعبدونه ويذكرونه ويشكرونه.

قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

فالشرع هو الذي يعلِّمنا كيف نتصل بالله، وكيف نشكره، وكيف نعبده، وكيف نستعمل ما أعطانا فيما يرضيه.

فإذا أردت الدنيا فعليك بالله، وإذا أردت الآخرة فعليك بالله، وإذا أردتهما معًا فعليك بالله؛ لأنه سبحانه مالك الملك، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير.

علي جمعة الإنسان لا يملك لنفسه اي شيء الملك كله بيد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الاهلي

إعلامية: عندما ابتعد عموتة عن «الفزلكة» ظهر تألق زيزو وعمر الساعي

ترشيحاتنا

الطلاق

استشاري صحة نفسية: الخيانة من أبرز أسباب الطلاق.. و60% من حالات الانفصال بسبب الخيانة الإلكترونية

وزير الصحة

الصحة: تحركات مع شركات عالمية لتصنيع أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي والمعجل الخطي في مصر

نتنياهو وآيزنكوت

سهيل دياب: تشكيل حكومة ائتلافية تضم معسكرى نتنياهو وآيزنكوت في إسرائيل باتت مستحيلة

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد