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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

750 جنيهًا حافزًا شهريًا وزيادة النبطشيات 47%.. الصحة تكشف تفاصيل الزيادات الجديدة للعاملين

طبيب
طبيب
البهى عمرو

في تحرك جديد لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الصحي، ومواجهة الأعباء التي تتحملها الأطقم الطبية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، أقرت الدولة حزمة من الحوافز والزيادات المالية الجديدة، تتضمن صرف حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية المستحقين، وزيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت بنسب تصل إلى 47%، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكوادر الطبية على مواصلة العمل وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الحزمة المالية الجديدة، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه الدولة للاستثمار في العنصر البشري، وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل المنظومة الصحية.

4 مسارات لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي

 

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النهار»، أن استراتيجية تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي تقوم على أربعة مسارات أساسية، تشمل التحسين المالي، والتطوير المهني، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستويات الأداء، مشيرًا إلى أن عام 2014 يمثل نقطة بداية يمكن من خلالها قياس حجم التطور الذي تحقق في هذه الملفات.

وزارة الصحة
الصحة

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على جدية الدولة في تنفيذ إجراءات تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن التحرك في هذا الملف يتم بوتيرة سريعة، وأن القرارات الأخيرة ليست نهاية المطاف، وإنما جزء من خطة متواصلة تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لأعضاء المهن الطبية.

750 جنيهًا حافز أداء شهريًا

 

وفيما يتعلق بتفاصيل الحزمة المالية الجديدة، أوضح عبد الغفار أنها صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، وتتضمن محورين رئيسيين، أولهما استحداث حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا لجميع أعضاء المهن الطبية المستحقين، وفقًا لضوابط التقييم المعتمدة.

زيادة أعضاء المهن الطبية
مال

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت بنسب متفاوتة تصل إلى نحو 47%، بهدف تحسين المقابل المالي للعاملين الذين يتحملون أعباء العمل بنظام النوبتجيات وساعات العمل الممتدة داخل المنشآت الصحية.

الصحة ترد على انتقادات قيمة الزيادات

 

وبشأن الانتقادات التي أُثيرت حول قيمة بعض الزيادات المالية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن تقييم الأثر المالي للقرارات الجديدة لا ينبغي أن يعتمد على قيمة النبطشية الواحدة بصورة منفصلة، وإنما يجب النظر إلى إجمالي الدخل الذي يحصل عليه العامل في نهاية الشهر.

وأشار إلى أن إضافة حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا تمثل مصدر دخل إضافيًا للعاملين المستحقين، إلى جانب الزيادة المقررة في مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت، والتي تصل في بعض الحالات إلى نحو 40% وفقًا لطبيعة الاستحقاق.

وأكد أن احتساب مختلف عناصر الحزمة المالية معًا يوضح حجم التحسن المتوقع في دخول العاملين، بدلًا من تقييم كل بند من بنود الزيادة بمعزل عن بقية المزايا المقررة.

حوافز نوفمبر ليست الزيادة الأخيرة

 

وشدد عبد الغفار على أن الحوافز الجديدة تمثل بداية لمسار تصاعدي يستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي، وليست سقفًا نهائيًا ستتوقف عنده جهود الدولة، موضحًا أن الحكومة تتحرك بصورة تدريجية لتحقيق المزيد من تطلعات أعضاء المهن الطبية وتحسين أوضاعهم المالية والمهنية.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

 

وحسم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الجدل بشأن موعد تطبيق الحزمة المالية الجديدة، موضحًا أن القرارات يبدأ العمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر نشرها في اليوم التالي للمداخلة، بما يتيح دخول الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من مرتب شهر نوفمبر.

وأكد أن العاملين سيلاحظون أثر الحزمة الجديدة عند احتساب حافز الأداء الشهري ومكافآت النبطشيات والسهر والمبيت، مشددًا على أن تحسين دخول أعضاء المهن الطبية سيظل أحد المسارات الرئيسية لتطوير القطاع الصحي والاستثمار في كوادره البشرية.

النبطشيات الصحة القطاع الطبي وزارة الصحة

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