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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: حملات إعلامية ورقمية داخل الدول الأفريقية للترويج للسياحة الصحية

توقيع البرتوكول
توقيع البرتوكول
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الوطني للسياحة الصحية وشركة «الحلم الأفريقي» المالكة لمنصة Zoom Africa News الإعلامية متعددة اللغات، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية الاستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي رائد في مجالات السياحة الصحية والعلاجية والاستشفائية.

وقع البروتوكول عمرو صدقي، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية، وسالي عاطف، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير للمنصة. 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يستهدف وضع إطار للتعاون المؤسسي في مجالات الإعلام والتسويق والتوعية، للترويج للإمكانيات العلاجية والاستشفائية المتميزة التي تتمتع بها مصر داخل الأسواق الأفريقية، والاستفادة من القدرات الرقمية والإعلامية للمنصة التي تبث بالعربية والإنجليزية والفرنسية للوصول إلى الفئات والأسواق الأكثر احتياجاً للعلاج.

 

حملات إعلامية ورقمية داخل الدول الأفريقية

وقال إن التعاون يشمل تنفيذ حملات إعلامية ورقمية داخل الدول الأفريقية للترويج للسياحة الصحية المصرية والتعريف بالمنصة الوطنية للسياحة الصحية (TOUR 4 CURE)، وتسليط الضوء على المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة وبرامج العلاج وإعادة التأهيل وخدمات الحجز الإلكتروني والاستشارات الطبية عن بُعد، إضافة إلى تنظيم ملتقيات وندوات مشتركة داخل مصر وفي الدول الأفريقية، والمشاركة في المعارض الطبية والاستشفائية، وتنظيم رحلات تعريفية لوكلاء السياحة الصحية والإعلاميين الأفارقة للاطلاع على الإمكانات الطبية المصرية.

توقيع البرتوكول 

وأشار إلى اتفاق الطرفين على إطلاق مبادرات استراتيجية لتعزيز التعاون المصري الأفريقي في هذا القطاع، تشمل إنشاء المركز الإعلامي الأفريقي للسياحة الصحية، وإطلاق حملة سنوية بعنوان “Egypt… Africa’s Health Tourism Destination”، وإنتاج أفلام وثائقية وتقارير متخصصة، وإطلاق نشرة إخبارية شهرية موجهة للحكومات والسفارات والمؤسسات الصحية الأفريقية، وإعداد خريطة تفاعلية لاحتياجات القطاع الصحي في الدول الأفريقية وربطها بالخدمات الطبية المتاحة في مصر، إلى جانب إطلاق جائزة سنوية للتميز في التعاون المصري الأفريقي في مجال السياحة الصحية.

من جانبها، أعربت سالي عاطف عن اعتزازها بتوقيع البروتوكول برعاية وزير الصحة والسكان، مؤكدة أنه يمثل خطوة استراتيجية لربط الإمكانات الطبية الهائلة التي تمتلكها مصر بالاحتياجات العلاجية الملحة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وزير الصحة الترويج للسياحة الصحية أفريقيا وزير الصحة والسكان الحلم الأفريقي Zoom Africa News السياحة الصحية مجالات الإعلام

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