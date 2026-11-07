أجندة أخبار الأحد 8 نوفمبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

التسجيل في الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

يتواصل التسجيل الإلكتروني في الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب على مرحلتين لتنمية المهارات الشخصية والقيادية، ويستهدف النشء من 13 إلى 18 عامًا، ويستمر حتى 20 نوفمبر، على أن تنطلق المرحلة الأولى عن بُعد في ديسمبر 2026.

انطلاق الملتقى الثاني للحرف التراثية بقصر الإبداع الفني

تنطلق فعاليات الملتقى الثاني للحرف التراثية "إبداعات مصرية" بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بمشاركة أكثر من 40 فنانًا وحرفيًا، ويضم ورشًا فنية وتراثية في الخيامية والخزف والخرز والحلي والكروشيه والسجاد اليدوي والنحاس والجلد والخوص والتطريز، إلى جانب مشغولات نوبية وأعمال يدوية تعكس ثراء التراث المصري.

انطلاق مؤتمر «Egypt Economic Outlook» لمناقشة البرنامج الاقتصادي الجديد

تنطلق فعاليات مؤتمر «Egypt Economic Outlook» بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، لمناقشة ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد لمصر وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وتتضمن جلسات حول الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، وكلمات رئيسية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ومساعد رئيس الوزراء الدكتور هاشم السيد، ونائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد.

مؤتمر «PAFIX 2026» للمدفوعات الرقمية والشمول المالي

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX 2026» بمشاركة قيادات البنك المركزي المصري وكبرى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، لمناقشة مستقبل الخدمات المالية الرقمية وتأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وتبدأ الفعاليات بكلمة ترحيبية يلقيها أسامة كمال الرئيس التنفيذي لشركة تريدفيرز إنترناشيونال، وكلمة لرامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وتتضمن أربع جلسات نقاشية عن التمويل الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي في الخدمات المالية، والتقييم الائتماني السلوكي، وتمويل شركات التكنولوجيا المالية، وتنطلق في الحادية عشرة صباحًا.

انطلاق المؤتمر السنوي السادس لاتحاد علوم الأرض المتوسطي بحلوان

يستضيف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور باسم نبوي، بمقره الرئيسي في حلوان، المؤتمر السنوي السادس لاتحاد علوم الأرض المتوسطي (MedGU-26)، تحت شعار "توحيد علوم الأرض في مصر، من المتوسط إلى الكون"، بنظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية، ويتناول محاور تشمل علوم الغلاف الجوي والمناخ والمحيطات والزلازل والجيوديسيا والاستشعار عن بُعد والجيوفيزياء التطبيقية والنظرية، ويستمر حتى 11 نوفمبر.

ختام معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي

يختتم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مشاركته في مهرجان ريادة الأعمال العالمي GEF 2026، الذي يقام لأول مرة في مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويعرض مبدعو ديارنا منتجاتهم الحرفية واليدوية في النسخة الثالثة من المهرجان بفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة، وسط تجمع قادة الأعمال ورواد الاستثمار والابتكار من أكثر من 70 دولة.

ندوات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في "Cairo ICT 2026"

تستضيف القاعة المخصصة بجناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن معرض "Cairo ICT 2026" ثلاث ندوات تحت عنوان "حقوق المستخدم والمستقبل الرقمي"، تبدأ بندوة عن إجراءات تسجيل الخطوط وحماية حقوق المستخدمين يقدمها سامح سعيد في الثانية عشرة ظهرًا، تليها في الثانية ظهرًا ندوة عن المدن الذكية، تشمل الإطلاق الرسمي للمشروع مع الاتحاد الدولي للاتصالات، يقدمها المهندس أنس عبد الحافظ، ثم ندوة عن أساسيات الأمن السيبراني يقدمها الدكتور سمير جابر عبد الجواد في الرابعة مساءً.

انتهاء مهلة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

تنتهي المهلة الإضافية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026-2027 إلكترونيًا عبر منصة الشهادات العامة، للطلاب الذين لم يستكملوا التسجيل في المواعيد السابقة، ويتم التسجيل بالبريد الإلكتروني المدرسي الموحد، كما يمكن إتمامه من خلال مسؤولي وحدات المعلومات بالمدارس الإعدادية.

احتفالية رابطة خريجي البرامج المزدوجة بجامعة القاهرة

تستضيف جامعة القاهرة في قاعة الاحتفالات الكبرى احتفالية رابطة خريجي البرامج المزدوجة مع جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون الفرنسية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة رئيسة الجامعة الفرنسية وسفير فرنسا لدى مصر، احتفاءً بنحو أربعة عقود من التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، وتبدأ في السادسة مساءً.

افتتاح مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة بجدة

تستضيف مدينة جدة السعودية النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بمشاركة أكثر من 520 جهة وحضور من أكثر من 150 دولة، ويضم برنامجًا يشمل جلسات ومعرضًا ومنطقة للابتكار ومركزًا للأعمال، إلى جانب "ملتقى التوعية والتدريب" الذي يقام للمرة الأولى، ويستمر المؤتمر حتى 11 نوفمبر.

اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لحسم شخصية الدورة الـ58

تعقد اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للدورة الـ 58 المقررة من 20 يناير إلى 2 فبراير 2027، وفي مقدمتها حسم اسم الشخصية التي يحتفي بها المعرض، بعد مناقشات سابقة لم تسفر عن اختيار نهائي، إلى جانب شخصية معرض كتاب الطفل وشعار الدورة والمحاور الرئيسية للبرنامج الثقافي، وتحل دولة قطر ضيف شرف.

ختام جولة المركز التكنولوجي المتنقل بنجع الشيمة في أسوان

تختتم سيارة المركز التكنولوجي المتنقل التابعة لمحافظة أسوان أعمالها بنجع الشيمة شرق وغرب، ضمن خطة تشغيلها داخل القرى والنجوع التابعة لمجلس قروي أبو الريش، لتقديم خدمات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وإنهاء عدد من المعاملات الحكومية، بما يخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى مقار الوحدات المحلية.

كأس مصر.. ثلاث مباريات في دور الـ32

تقام ثلاث مباريات ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر موسم 2026 -2027، حيث يلتقي منتخب السويس بتروجت مع دلفي على استاد السويس في الثانية والنصف ظهرًا، ويلتقي مودرن سبورت مع القناة على استاد برج العرب في الخامسة مساءً، ويختتم طلائع الجيش المباريات بمواجهة بترول أسيوط على استاد جهاز الرياضة العسكري في الثامنة مساءً.

الجولة الثانية من دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم

تنطلق الجولة الثانية من منافسات دوري أكاديمية الفنون لكرة القدم للعام 2026/2027، تحت رعاية الأستاذ الدكتور نبيلة حسن رئيس الأكاديمية، بثلاث مباريات، يلتقي في الأولى فنون شعبية مع المدرسة الثقافية في الثالثة عصرًا، وفي الثانية معهد السينما مع موسيقى عربية في الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة، وفي الثالثة المدرسة التكنولوجية مع فنون مسرحية في الرابعة وعشر دقائق.

حفل "كلثوميات" بمعهد الموسيقى العربية

تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلًا بعنوان "كلثوميات" على مسرح معهد الموسيقى العربية، بمشاركة المطربتين رحاب عمر وغادة آدم، وتؤديان مجموعة من أشهر أغنيات أم كلثوم، ويبدأ الحفل في الثامنة مساءً.

ورشة "كوم الدكة: قراءات في العمارة والهوية" بالإسكندرية

تنطلق ورشة "كوم الدكة: قراءات في العمارة والهوية" التي تنظمها مؤسسة راقودة للفن والتراث بالشراكة مع " CLASH Designers Community"، وتستهدف المعماريين وطلاب العمارة والمهتمين بالتراث، وتتناول فلسفة العمارة ومنهجيات الرصد والقراءة النقدية، على أن تشمل جولة ميدانية وإنتاجًا فنيًا جماعيًا، وتبدأ في الرابعة عصرًا.

محاضرة عن المشهد الجيواستراتيجي العالمي بالمركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية

يستضيف المركز الثقافي الإسباني بالإسكندرية، في مقره بوسط المدينة، محاضرة يلقيها كارلوس مالامود خبير العلاقات الدولية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من الأسابيع الأيبيرية الأمريكية، وتتناول مكانة أمريكا اللاتينية في المشهد الجيواستراتيجي وتأثير التنافس الأمريكي الصيني على دول القارة، وتبدأ في الرابعة عصرًا.

لقاء مفتوح مع أحمد عبد المعطي حجازي بالمعهد العالي للنقد الفني

يستضيف المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، في قاعة ثروت عكاشة، لقاءً مفتوحًا مع الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي بعنوان "رؤية حجازي لحاضر الثقافة المصرية ومستقبلها"، يتناول خلاله رؤيته للمشهد الثقافي المصري ويقرأ عددًا من قصائده، ويديره الدكتور سيد ضيف الله، ويبدأ في الخامسة مساءً.

محاضرة عن فنون الصخور المصرية في الجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التجمع الخامس محاضرة بعنوان "استكشاف فنون الصخور المصرية"، تلقيها الأستاذة الدكتورة سليمة إكرام، وتتناول النقوش والرسوم الصخرية في مصر وما تحمله من دلالات تاريخية وأثرية، وتنطلق المحاضرة في الواحدة ظهرًا.

صالون نفرتيتي "مستقبل المتاحف" بقصر الأمير طاز

ينظم صندوق التنمية الثقافية صالون نفرتيتي الثقافي بقصر الأمير طاز، بعنوان "مستقبل المتاحف المصرية ودورها الثقافي والمعرفي"، بمشاركة الدكتور علي عبد الحليم أستاذ الآثار المصرية ومدير المتحف المصري بالتحرير، لمناقشة دور المتاحف في حفظ التراث وتقديم المعرفة، وذلك في السادسة مساءً.

مناقشة ديوان "ابن الصبح" في بيت الشعر العربي

يستضيف بيت الشعر العربي ندوة نقدية لمناقشة ديوان "ابن الصبح" للشاعر ميسرة صلاح الدين، بمشاركة الدكتور إبراهيم الجهيني والدكتورة نانسي إبراهيم والشاعر يونان سعد، ويديرها الشاعر محمد الكفراوي، وتبدأ في السابعة مساءً.

فرقة "خيال" تقدم مختارات من الطرب العربي بقبة الغوري

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بحي الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا غنائيًا لفرقة "خيال" بقيادة المايسترو حسن عمر، تقدم خلاله باقة من مختارات الطرب العربي الأصيل، وتأسست الفرقة عام 2025 بهدف إحياء التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديم روائع الطرب الكلاسيكي للأجيال الجديدة، ويبدأ الحفل في السابعة والنصف مساءً.

ورشة تعليم لغة الإشارة في قصر ثقافة الغردقة

يستضيف قصر ثقافة الغردقة ورشة لتعليم لغة الإشارة تقدمها المدربة رشا الخولي، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية، وتبدأ في السادسة مساءً.

افتتاح معرض «من الأوديون إلى سيد درويش» في متحف الإسكندرية القومي

يفتتح متحف الإسكندرية القومي معرض «من الأوديون إلى سيد درويش»، ضمن احتفالية أيام التراث السكندري 2026، ويبدأ الافتتاح في الثانية عشرة ظهرًا.

حفل «من البحر للبحيرة» لفرقة Too fuse ضمن أيام التراث السكندري

تقدم فرقة Too fuse حفلًا موسيقيًا بعنوان «من البحر للبحيرة»، ضمن احتفالية أيام التراث السكندري 2026، ويبدأ الحفل في السابعة مساءً.

محاضرة «أركان الإسلام الخمسة» في قصر ثقافة الغردقة

يستضيف قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان «أركان الإسلام الخمسة» يلقيها الشيخ محمد عبيد، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية، وتبدأ في السابعة مساءً.

المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون يواصل فعاليات دورته السادسة

تتواصل فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون (EAFF) في عدد من المدن الأمريكية بولايات نيويورك ونيوجيرسي وتينيسي، وتحديدًا مدينة ناشفيل، حتى 12 نوفمبر، بمشاركة 432 فيلمًا تأهلت إلى القائمة النهائية من بين 3,104 أفلام، وتتوزع على 7 مسابقات رسمية، وكان المهرجان قد كشف عن الجزء الأول من قائمته الرسمية الذي يضم الأفلام الروائية القصيرة المختارة للمنافسة.

مهرجان الفيلم الفرنسي العربي في نوازي لو سيك

يتواصل مهرجان الفيلم الفرنسي العربي في دورته الخامسة عشرة بمدينة نوازي لو سيك، إحدى ضواحي باريس، وتحل مصر ضيف شرف الدورة، ويخصص المهرجان برنامجاً خاصاً لمصر يتناول مسيرة صناعتها السينمائية ويتيح للجمهور الفرنسي اكتشاف أعمالها والتعرف على تجارب مخرجيها وفنانيها.

عرض «عجائب العلوم» بمهرجان توت توت

يقدم المعهد الفرنسي بمصر في المنيرة، ضمن النسخة الثانية من مهرجان توت توت لكتب الأطفال، عرض «عجائب العلوم»، ويبدأ في الثانية عشرة ظهرًا.

معرض الكتاب في مهرجان توت توت

يتواصل في المعهد الفرنسي بمصر في المنيرة، ضمن النسخة الثانية من مهرجان توت توت لكتب الأطفال، معرض الكتاب، وذلك طوال أيام المهرجان.

معرضا الرسومات في مهرجان توت توت

يتواصل في المعهد الفرنسي بمصر في المنيرة، ضمن النسخة الثانية من مهرجان توت توت لكتب الأطفال، معرضا الرسومات «صور رحالة» و«الحواديت رحلات»، وذلك طوال أيام المهرجان.

«رياض يجني ترابًا» على مسرح الهناجر ضمن نهائيات مهرجان آفاق المسرحي

يعرض مسرح الهناجر العرض المسرحي «رياض يجني ترابًا» لفريق تياترو تيم للفنون من القاهرة، تأليف أحمد الشاعر وإخراج أحمد مرجان، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة الـ12 من مهرجان آفاق المسرحي، في السادسة مساءً، والدخول مجاني بأسبقية الحضور.

«أنا مش كومبارس» على مسرح الساحة ضمن نهائيات مهرجان آفاق المسرحي

يعرض مسرح الساحة العرض المسرحي «أنا مش كومبارس» لفرقة لعب بجد الحرة من الشرقية، تأليف وإخراج طارق مرغني، ضمن مسابقة مسرح الساحة بالدورة الـ12 من مهرجان آفاق المسرحي، في الثامنة مساءً، والدخول مجاني بأسبقية الحضور.

العرض المسرحي "الملك لير" في المسرح القومي

يستقبل المسرح القومي بالعتبة العرض المسرحي "الملك لير"، عن رائعة الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي وإخراج شادي سرور، ضمن برنامج البيت الفني للمسرح، ويبدأ العرض في التاسعة مساءً.

المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي بقيادة ياسر التوبجي عرض المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين، ويبدأ العرض في الثامنة والنصف مساءً.

"سجن اختياري" على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة العرض المسرحي "سجن اختياري"، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين، ويبدأ العرض في السابعة مساءً.

عرض "يمين في أول شمال" على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية "يمين في أول شمال" بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني، تأليف محمود جمال حديني وإخراج عبدالله صابر، وبطولة عبدالله صابر وإيهاب محفوظ، ويبدأ العرض في الثامنة والنصف مساءً.

مسرحية "متولي وشفيقة" على مسرح الطليعة

تستضيف قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة مسرحية "متولي وشفيقة" من إخراج أمير اليماني، وتقدم قراءة معاصرة للحكاية الشعبية، وتتناول صراع الإنسان مع ماضيه والعلاقة بين الذاكرة والمصير، ويبدأ العرض في التاسعة مساءً.

مسرحية "الحالة خطيرة جدا" على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية

يستقبل مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية العرض المسرحي "الحالة خطيرة جدا"، من إنتاج فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، وبطولة بدرية طلبة ورضا إدريس وأحمد سعد ميشو وإيهاب مبروك، بمشاركة مجموعة من فناني الفرقة، ويبدأ العرض في الثامنة والنصف مساءً.

مسرحية "التياترو" على مسرح السلام

يستمر عرض مسرحية "التياترو" على مسرح السلام، من تأليف أحمد الملواني وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة نور محمد وعبد المنعم رياض ومحمد مبروك وشيريهان الشاذلي، ويبدأ العرض في الثامنة مساءً.

مسرحية "نصف ليلى" في مهرجان الأردن المسرحي

يستضيف المركز الثقافي الملكي ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان الأردن المسرحي عرض مسرحية "نصف ليلى" القادمة من الإمارات على المسرح الرئيسي، ويبدأ العرض في السابعة مساءً.

المعرض الختامي لورشة «تأملات لوسط البلد والزمالك بالقاهرة» بالمعهد الثقافي الإيطالي

يفتتح المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة المعرض الختامي لورشة «تأملات لوسط البلد والزمالك بالقاهرة»، ويضم الصور التي التقطها المشاركون خلال رحلتهم البصرية لاستكشاف تفاصيل المدينة، بإشراف المصور والفنان البصري الإيطالي جاكوبو ڤالنتيني، ويستقبل الزوار من الرابعة إلى التاسعة مساءً.

معرض "تكون بالحوار" في المتحف المصري بالتحرير

يتواصل في المتحف المصري بالتحرير معرض "تكون بالحوار" الذي تنظمه منصة "آرت ديجيبت"، بمشاركة أكثر من 20 مصمما وفنانا وحرفيا من مصر ودول مختلفة، ويقدم أعمالا في الحرفة والأزياء والمجوهرات والتصميم، يضع كل منها في حوار مع جانب من المجموعة الأثرية بالمتحف.

معرض "الفنانون التشكيليون الاثنا عشر" في جاليري ضي الزمالك

يتواصل في جاليري ضي الزمالك معرض "الفنانون التشكيليون الاثنا عشر – THE TWELVE VISUAL ARTISTS"، ويضم أعمال كبار التشكيليين المصريين في التصوير والنحت والحفر والخزف، ومنهم جورج البهجوري وحسن عبد الفتاح ومحمد عبلة ورضا عبد السلام وسيد سعد الدين وعبد الوهاب عبد المحسن ومجدي عبد العزيز والسيد عبده سليم ومحمد العلاوي وطارق الكومي وسلوى رشدي وجلال جمعة، بتنسيق الفنان أدهم شاكر.

معرض "أنا الوردة.. تاريخ غير شخصي" في مساحة مولك الفنية

يتواصل في مساحة مولك الفنية بالإسكندرية معرض "أنا الوردة.. تاريخ غير شخصي" للفنانة رانية خلاف، وتطرح فيه بأسلوب سريالي تساؤلات حول التواصل والانفصال والمسافة بين القرب والبعد في العلاقات الإنسانية، وتعبر عن الوحدة والعزلة عن العالم.

معرض "صمت الضوء" لآلاء نجم في جاليري ديمي

يتواصل في جاليري ديمي بالزمالك معرض "صمت الضوء" للفنانة التشكيلية آلاء نجم، ويضم نحو 30 عملا فنيا تتأمل أثر الأشخاص في حياتنا، وكيف تترك اللقاءات القصيرة في الأرواح ما يفوق أثر سنوات طويلة من الحضور.

معرض "هنا القاهرة" في جاليري المشربية

يتواصل في جاليري المشربية للفن المعاصر معرض "هنا القاهرة" للفنان التشكيلي العراقي عباس هاشم، ويقدم مجموعة من الأعمال المستلهمة من الحياة اليومية والثقافة الشعبية والتجارب الإنسانية، من خلال أسلوب تعبيري يمزج بين التصوير التشخيصي والتجريد.

معرض “Nature in Tesserae” في جاليري سفرخان

يتواصل في جاليري سفرخان بالزمالك معرض “Nature in Tesserae”، ويقدم أعمالا من الفسيفساء الرخامية المستوحاة من الطبيعة والطيور والحيوانات المصرية، للفنانين والحرفيين محمد أبو باسيل متولي وباسيل متولي وأحمد أبو الغيط وفاطمة أبو الغيط ورحاب أبو الغيط.

معرض «غير المرئي» لإيمان عزت في جاليري مصر

يتواصل في جاليري مصر بالزمالك معرض التصوير «غير المرئي» للفنانة إيمان عزت، ويستلهم فكرته من تأمل بذور أحد النباتات العصارية وهشاشتها وقوتها الخفية، ويقدم تجربة حسية تستكشف ما تخفيه الطبيعة من أسرار تتجاوز حدود الرؤية المباشرة.

معرض «كُوربة وأكثر» لأسامة فريد في جاليري بيكاسو إيست

يتواصل في جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس معرض «كُوربة وأكثر» للفنان المهندس أسامة فريد، ويستلهم جماليات العمارة في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، ويمتد إلى عناصر معمارية من أنحاء مصر تشمل المعالم المصرية القديمة والكنائس والمساجد، في معالجات فنية تميل إلى التجريد.

معرض "ونس" لوائل نور في جاليري قرطبة

يتواصل في جاليري قرطبة للفنون بالمهندسين معرض "ونس" للفنان وائل نور، ويضم 22 لوحة بالألوان المائية تستلهم مشاهد الحياة في صعيد مصر، وتستكشف أشكال الألفة والتواصل بين البشر والكائنات والطبيعة.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا في جاليري ضي الزمالك

يتواصل في جاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض "الأبد هو الآن" في أهرامات الجيزة

يتواصل عند أهرامات الجيزة المعرض الدولي "الأبد هو الآن" في نسخته السادسة، بمشاركة فنانات من فرنسا وأمريكا والصين وبريطانيا-جامايكا ومصر، وتقدم الأعمال التركيبية والتكليفات الفنية الجديدة المخصصة للموقع رؤى حول الاستمرارية والنظام المكاني والذاكرة الثقافية.

معرض “Dimensions” في جاليري أركيد

يتواصل في جاليري أركيد معرض “Dimensions” الفني الجماعي بالتعاون مع متحف ليلى عزت، ويجمع 36 فنانا وفنانة يقدمون رؤى تشكيلية متباينة تستكشف أبعاد الفن البصري المعاصر.

معرض "رؤى مصرية شابة" في جاليري سويلم

يتواصل في جاليري سويلم معرض "رؤى مصرية شابة"، ويضم أعمال أربعة وعشرين فنانا وفنانة من الجيل الجديد، ويعرض أساليبهم ورؤاهم المتفردة، ويستقبل الجمهور من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب في مكتبة الإسكندرية

تتواصل في مكتبة الإسكندرية فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه المكتبة والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة، من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء.

ختام معرض «Crafts Re-Imagined» في بيت السحيمي

يختتم معرض «Crafts Re-Imagined» فعالياته في بيت السحيمي بالقاهرة التاريخية، وهو المعرض الذي تنظمه مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، ويجمع فنانين ومصممين معاصرين وكبار الحرفيين المصريين في أعمال تعاونية جديدة تعيد تقديم الحرف التقليدية، مثل النجارة والنحت على الحجر ونفخ الزجاج والنسيج والتطريز والخيامية، بوصفها ممارسات إبداعية حية ترتبط بالاقتصاد الإبداعي المعاصر، وذلك في الثامنة مساءً.

ختام حي القاهرة الدولي للفنون في دورته الخامسة

يختتم حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) فعالياته في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا، وتضم الدورة سبعة معارض رئيسية: «تشويش»، و«هل الحب وصمة؟»، و«على ألواح من طين»، و«نجوم»، و«بردية ميلان»، و«كحال 1871»، و«دائرة المعارض»، وذلك في الثامنة مساءً.

أ م ر / أ ع ح / أ ع ص

أ ش أ