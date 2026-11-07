ضبط 8 أشخاص..القصة الكاملة لخلافات الجيرة ولهو الأطفال بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة بين 8 أشخاص بمحافظة الإسكندرية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، مؤكدة نجاح الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط طرفي المشاجرة.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الفحص كشف أن الواقعة حدثت يوم 30 أكتوبر الماضي، بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، يضم كل منهما 4 أشخاص، وجميعهم من المقيمين بدائرة القسم.

وأشارت التحريات إلى أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات الجيرة ولهو الأطفال، قبل أن تتطور إلى تبادل الاعتداء بالضرب بين الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الثمانية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.