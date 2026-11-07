قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الحصانة الدبلوماسية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري
غارات جوية ومسيّرة تستهدف تحشيدات الحوثيين في الجوف.. والجيش اليمني يعلن خسائر ميدانية
وزير خارجية العراق: حرب إيران ستتجدد.. وخسرنا 60 مليار دولار بسبب إغلاق مضيق هرمز ⁩
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مُواكبة أحدث النظم التكنولوجية لتصنيع المعدات الفنية والمركبات
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام أبوقير للأسمدة بكأس مصر
كهرباء مصر تنفي شائعات محاضر السرقات.. وتؤكد: منظومة رقابية موثقة لضبط التيار
الرئيس السيسي يوجه بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة
توتنهام يتعادل أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول
من الاثنين.. السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة لدخول ساحة "محطة مصر" برمسيس
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. استشهاد فرد شرطة ومقتل 9 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار
الرئيس السيسي يوجه باستكمال بيانات مؤسسات الدولة بمنظومة إدارة الأزمات ودراسة تدبير مخزون استراتيجي
الأرصاد: تراجع فرص سقوط الأمطار غدا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة بالمتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إطلاق خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد على منصة مصر الرقمية

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

أطلقت وزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» على منصة مصر الرقمية، لتمكين المواطنين من الحصول على التوكيل إلكترونيًا وتسليمه من البريد المصري دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب ومنافذ التوثيق، وذلك باستخدام  تطبيق الهوية الرقمية.

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي. وتنويع أساليب تقديم الخدمات الحكومية.

وتمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في تطوير آليات تقديم خدمات التوثيق، حيث تعتمد على تطبيق الهوية الرقمية في التحقق من هوية المواطن وأهليته وإرادته، وعلى التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة، وفق ضوابط وإجراءات تحفظ سرية بيانات المواطنين وتطبّق أعلى معايير الأمن السيبراني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وتعزيز الثقة في المعاملات الحكومية الرقمية.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة في ظل الإقبال المتزايد على خدمات التوثيق ومنها خدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا ، إذ يبلغ متوسط المعاملات المنفذة في هذه الخدمة بمكاتب ومنافذ التوثيق قرابة 18 ألف معاملة يوميًا.

وللحصول على الخدمة يقوم المواطن بتسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية ثم اختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، وتسجيل بيانات المعاملة، ثم يسدد الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع المتاحة.

عقب ذلك يجري التحقق من أهلية المواطن وإرادته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ينتقل من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال الإجراءات وفق الآليات والمعايير المعتمدة. 

ويُصدر محرر التوكيل إلكترونيًا إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الالكتروني عن بُعد للمواطن تُستخدم لمرة واحدة لكل معاملة، بما يمكنه من التوقيع الالكتروني على طلبه فوراً وبأعلى معايير الأمان. ويتم إجراءات التحقق من خلال مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدوله المصرية، ليقوم بعدها بالتوقيع الإلكتروني على المحرر، وتحديد عنوان استلام المحرر وبيانات التوصيل ليصل المحرر المصدر الى العنوان الذي حدده.

هذا ويمثل اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني عن بُعد خطوة فارقة في مسيرة التحول الرقمي في مصر، حيث قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء منظومة رقمية آمنة للتوقيع الالكتروني عن بُعد وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وتم ربط وتكامل أنظمة الجهات المُرخص لها من الهيئة بتلك المنظومة لتيسير إجراءات إصدار شهادات التوقيع الالكتروني عن بعُد عند الحاجة إلى توقيع مستند أو أي معاملة الكترونية. وتتميز هذه التقنية الحديثة بتفوقها على وسائط التوقيع التقليدية القائمة على الأجهزة المادية مثل البطاقات الذكية (Smart Cards) أو وحدات التشفير المدمجة (Smart Tokens).

الجدير بالذكر أن منظومة الهوية الرقمية تعد منصة وطنية موحدة تتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية بحساب واحد، وقد تم تطوير المنظومة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم، بما يدعم التحول نحو حكومة رقمية متكاملة.
ويمكن للمواطنين تحميل تطبيق الهوية الرقمية من على متجري جوجل بلاي، وآب ستور.

وزارة العدل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توكيل رسمي عام التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد مكاتب التوثيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

حالة الطقس

أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

أرشيفي

الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر

أمطار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

شيكو بانزا

سافر إلى البرتغال.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن غياب شيكو بانزا عن الزمالك

أسعار الدواجن

رغم ارتفاع الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات التعامل مع حالات العنف داخل الأسرة

المجلس القومي للمرأة ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات التعامل مع حالات العنف داخل الأسرة

قطاع البترول

وزارة البترول تضع محددات عملية لاختيار الكفاءات وقيادات القطاع المستقبلية

الرئيس السيسي

مفاجأة في صناعة السيارات بمصر.. الرئيس السيسي يوجه بتوطين التصنيع والتصدير للخارج

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

المزيد