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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل أبو قير للأسمدة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

أبو قير للأسمدة
أبو قير للأسمدة
إسلام مقلد

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، التشكيل الأساسي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل أبو قير للأسمدة أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد داهش، أحمد عوض، محمد دبش، محمد علاء.

خط الوسط: رامز ميلاد، يوسف حمدي، عمر إبراهيم، مصطفى عبد الرحيم، أحمد خالد.

خط الهجوم: علي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شيكا، جابر كامل، محمد أوشا، عماد حمدي، محمود يوسف، أيمن الجزار، جديون، فيفور أكيم، محمد كمارة.

ويسعى هيثم شعبان لتحقيق بداية إيجابية في مهمته الجديدة مع أبو قير للأسمدة، من خلال الخروج بنتيجة إيجابية أمام سيراميكا كليوباترا، ومساعدة الفريق على استعادة توازنه في منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة أبو قير للأسمدة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد بسام.
ـ خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - أحمد رمضان بيكهام - فتحي محمد.
ـ خط الوسط: عمرو قلاوة  - عمرو السولية - أحمد بلحاج  - بيتر كروكيس - مروان عثمان.
ـ خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد علاء - معاذ أحمد - أحمد هاني - كريم نيدفيد - محمد رضا بوبو - صديق ايجولا  - أيمن موكا - خالد النبريصي - محمد شيكا.

أبو قير للأسمدة فريق أبو قير للأسمدة بطولة كأس مصر كأس مصر

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