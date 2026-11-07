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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهر نبيل يؤكد أهمية تنويع الأنشطة الرياضية بمراكز لشباب

الأنشطة الرياضية
الأنشطة الرياضية
أ ش أ

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، أهمية تنويع الأنشطة الرياضية داخل المنشآت التابعة للوزارة، وعدم اقتصارها على الألعاب التقليدية، مشيرا إلى أن التوسع في إتاحة رياضات جديدة يسهم في جذب شرائح مختلفة من الشباب والمواطنين، ويعزز ثقافة الممارسة الرياضية باعتبارها أسلوب حياة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، مجمع رياضات البادل بحديقة مدكور بأسوان، لمتابعة المنشآت الرياضية ومستوى الخدمات المقدمة من خلالها.

واطلع الوزير والمحافظ على الملاعب، في إطار متابعة تطور المنشآت الرياضية وتنوع الأنشطة التي تتيحها أمام المواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية لممارسة الرياضة في بيئة مناسبة.

كما طالب وزير الشباب والرياضة مسئولي المجمع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للبادل، وذلك للعمل على استضافة بطولات وفعاليات رياضية بالمجمع لتعظيم الاستفادة من الملاعب المنشأة، كذلك تنظيم المعارض المختلفة بالمجمع واستغلال المساحات به من اجل تحقيق دخل يساهم في تطوير الخدمات المقدمة.

وقال نبيل إن الوزارة تتابع بصورة مستمرة المنشات الرياضية بمختلف المحافظات، للعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من إمكاناتها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمترددين عليها.

فيما أكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير جوهر نبيل، تحرص على دعم كافة المبادرات والمشروعات التى تستهدف تنمية قدرات الشباب وإستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات رياضية وترفيهية متطورة للمواطنين.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المشروع تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الفنية والهندسية، لتحقيق الإستفادة القصوى من الموقع وإبراز الوجه الحضارى والجمالى لعروس المشاتى، مع تعظيم الاستفادة من المقومات والمواقع المتميزة بما يدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية والسياحية والإستثمارية.

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدعم المتواصل من وزير الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية بأسوان ، ومنها مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " و " منابر الشباب " .

وأوضح محافظ أسوان أن المشروع يضم إنشاء 3 ملاعب بادل على مساحة 2200 متر مربع، من إجمالى مساحة الموقع البالغة 3520 متراً مربعاً، فضلاً عن التوسع فى المسطحات الخضراء بما يضفى طابعاً جمالياً وحضارياً على المنطقة.

كما يشمل المشروع إقامة 8 محلات تجارية لممارسة أنشطة متعددة، بالإضافة إلى دورات مياه وغرف لتغيير الملابس لخدمة المترددين على الملاعب والزائرين، مع توفير كافة عناصر الراحة والخدمات المتكاملة، بما يحقق الإستغلال الأمثل للموقع ويعزز من قيمته الرياضية والترفيهية والسياحية والإستثمارية.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، المبنى الإداري بمركز شباب توشكى غرب، واطلعا على مكوناته، والتي تضمنت معرضا للحرف اليدوية، ومكتبة، ومنطقة مخصصة لممارسة تنس الطاولة، كما تابعا عرضا فنيا قدمه أبناء المركز، وذلك في إطار متابعة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز لأعضائه والمترددين عليه.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الأنشطة الرياضية

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