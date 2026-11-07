تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام أبوقير للأسمدة بكأس مصر

أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة أبو قير للأسمدة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:



ـ حراسة المرمى: محمد بسام.

ـ خط الدفاع: حسين السيد - محمد المغربي - أحمد رمضان بيكهام - فتحي محمد.

ـ خط الوسط: عمرو قلاوة - عمرو السولية - أحمد بلحاج - بيتر كروكيس - مروان عثمان.

ـ خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد علاء - معاذ أحمد - أحمد هاني - كريم نيدفيد - محمد رضا بوبو - صديق ايجولا - أيمن موكا - خالد النبريصي - محمد شيكا.