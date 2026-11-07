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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل صدام صن داونز واتحاد العاصمة.. سجل أبطال آخر 10 نسخ من كأس السوبر الأفريقي

كاف
كاف
عمرو مصطفى

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، في صراع جديد على لقب كأس السوبر الإفريقي، البطولة التي تجمع بين أبطال المسابقات القارية، وتحمل دائمًا منافسة قوية بين كبار أندية القارة السمراء.

 

 سجل أبطال آخر 10 نسخ من كأس السوبر الإفريقي

 

وشهدت النسخ العشر الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي تنوعًا في هوية الأبطال، بعدما نجحت أندية من مصر والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا في اعتلاء منصة التتويج، في ظل الصراع المستمر على فرض الهيمنة القارية.

وحجزت الأندية المصرية حضورًا بارزًا في سجل البطولة خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح الأهلي والزمالك وبيراميدز في حصد اللقب، بينما ظهرت أندية مغربية وجزائرية وجنوب إفريقية بقوة في قائمة المتوجين.

  الأهلي والزمالك وبيراميدز.. بصمة مصرية في السوبر الإفريقي

فرضت الكرة المصرية حضورها في بطولة كأس السوبر الإفريقي خلال العقد الأخير، بعدما نجحت ثلاثة أندية مصرية في إضافة ألقاب جديدة إلى خزائنها.

وجاء النادي الأهلي في مقدمة الأندية المصرية المتوجة، بعدما حصد اللقب مرتين خلال عام 2021، في إنجاز يعكس حضوره القوي على الساحة الإفريقية، بينما نجح الزمالك في التتويج بالبطولة خلال نسختي 2020 و2024.

كما دخل بيراميدز قائمة أبطال السوبر الإفريقي بعدما توج بنسخة 2025، ليضيف إنجازًا قاريًا جديدًا إلى سجل مشاركاته الإفريقية.

 قائمة أبطال آخر 10 نسخ من كأس السوبر الإفريقي

 

شهدت النسخ العشر الأخيرة من البطولة تتويج 8 أندية مختلفة، وجاء سجل الأبطال وفقًا للقائمة الواردة كالتالي:

-  نسخة 2025:  بيراميدز، الذي نجح في حصد لقب كأس السوبر الإفريقي وإضافة بطولة قارية جديدة إلى تاريخه.
 

-  نسخة 2024:  الزمالك، الذي استعاد اللقب الإفريقي ورفع رصيده من بطولات السوبر.
 

-  نسخة 2023: اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما نجح في اعتلاء منصة التتويج وإضافة لقب قاري إلى خزائنه.


-  نسخة 2022:  نهضة بركان المغربي، الذي واصل حضور الأندية المغربية في سجل أبطال البطولة.


-  نسخة ديسمبر 2021: الأهلي، الذي أضاف لقبًا جديدًا إلى سجله الإفريقي.


-  نسخة مايو 2021:  الأهلي، بعدما نجح في حصد لقب آخر خلال العام نفسه.
 

-  نسخة 2020:  الزمالك، الذي واصل كتابة اسمه بين أبطال السوبر الإفريقي.
 

-  نسخة 2019:** الرجاء الرياضي المغربي، الذي توج بالبطولة ليعزز سجل الكرة المغربية.
 

-  نسخة 2018:** الوداد الرياضي المغربي، بعدما نجح في حصد اللقب القاري.
 

-  نسخة 2017:** ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي افتتح قائمة الأبطال في الفترة المستعرضة.

 الأهلي يتصدر الأندية المصرية في سجل أبطال السوبر الإفريقي

 

يحتل الأهلي مكانة بارزة في سجل الأندية المتوجة بكأس السوبر الإفريقي خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح في حصد اللقب مرتين خلال عام 2021، وتحديدًا في نسختي مايو وديسمبر.

ويمثل النادي الأحمر أحد أبرز القوى التاريخية في البطولة، بفضل مشاركاته المتعددة وخبراته القارية، وهو ما يجعله حاضرًا باستمرار في حسابات المنافسة على الألقاب الإفريقية.

وفي المقابل، نجح الزمالك في التتويج بنسختي 2020 و2024، بينما تمكن بيراميدز من تسجيل اسمه ضمن قائمة الأبطال في نسخة 2025، ليصبح ثالث الأندية المصرية التي تظهر في سجل المتوجين خلال الفترة المذكورة.

  الأندية المغربية تفرض حضورها في كأس السوبر الإفريقي

لم يقتصر الصراع على اللقب على الأندية المصرية، حيث سجلت الكرة المغربية حضورًا قويًا من خلال الرجاء الرياضي والوداد الرياضي ونهضة بركان.

ونجح الوداد الرياضي في التتويج بنسخة 2018، قبل أن يضيف الرجاء الرياضي لقب نسخة 2019، ثم واصل نهضة بركان سلسلة النجاحات المغربية بحصد نسخة 2022.

ويعكس هذا الحضور تعدد الأندية المغربية القادرة على المنافسة على الألقاب القارية، في ظل امتلاكها خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية.

 صن داونز واتحاد العاصمة.. صدام جديد على عرش القارة

تحمل المواجهة المرتقبة بين ماميلودي صن داونز واتحاد العاصمة أهمية خاصة، في ظل التاريخ القاري للفريقين وطموح كل منهما في إضافة لقب جديد إلى سجله.

ويدخل صن داونز المواجهة باعتباره أحد الأندية التي سبق لها التتويج بالبطولة في نسخة 2017، بينما يمتلك اتحاد العاصمة ذكرى قريبة مع اللقب بعد تتويجه بنسخة 2023.

وبالتالي، تجمع المباراة بين فريقين يعرفان طريق منصة التتويج في كأس السوبر الإفريقي، ويسعى كل طرف إلى تأكيد حضوره بين كبار أندية القارة.

  من يحسم لقب السوبر الإفريقي المقبل؟

تكشف قائمة أبطال آخر 10 نسخ عن تقارب المنافسة بين مدارس كروية مختلفة في إفريقيا، مع حضور مصري ومغربي وجزائري وجنوب إفريقي، وهو ما يعكس تنوع القوى المتنافسة على البطولة.

وبين طموح صن داونز في إضافة لقب جديد إلى خزائنه، ورغبة اتحاد العاصمة في مواصلة كتابة تاريخه القاري، تتجه الأنظار إلى المواجهة المنتظرة التي ستحدد هوية بطل جديد في سجل كأس السوبر الإفريقي.

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